Demirtaş'ın Bu Sorusunun Yanıtını Kimse Bulamıyor!

Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. Demirtaş zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Demirtaş son paylaşımında, "Ülkemizin eğitim seviyesini ölçelim" diyerek, bir matematik sorusu paylaştı.

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde

Demirtaş, "Ülkemizin ilkokul eğitim seviyesini ölçelim :-) Bir hırsız bakkala girdi: 100 TL çaldı. Sonra o 100 TL ile bakkaldan 70 TLlik ürün aldı. Para üstü olarak da 30 TL aldı. Bakkalın kaybı ne kadar?" diye sordu. Binlerce paylaşım alan bu soruda ise herkesin farklı yanıtı vardı...

Sosyal medyada hangi yanıtlar geldi?

Peki sizin yanıtınız ne?

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 16:29