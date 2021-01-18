Demirel İçin ‘Vesayetin Sigortası’ Diyen AKP’li Mahir Ünal’a Demokrat Parti’den Tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, katıldığı bir etkinlikte 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le ilgili yaptığı yorumlar siyasetin gündemini ısıttı. Ünal’ın kullandığı “Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı hukûkidir, siyasi değildir. Siyasi olarak mücadele etmiş, milletin önüne çıkmış, milletten oy almış, siyaset yapmış bir Cumhurbaşkanı, millet iradesini temsil ediyor demektir. Dolayısıyla bunlar siyasi olarak tarafsız Cumhurbaşkanı isteyerek aslında ne istiyorlar? Geçmişte vesayetin sigortası durumunda olan Cumhurbaşkanları vardı ya, Süleyman Demirel diyor ki; 28 şubatla ilgili boyun eğmek zorundaydım. Neden? Çünkü telefon ettiler, tankları çıkarıyoruz dediler ben de 28 Şubat'a razı olmak durumunda kaldım diyor. Biz böyle bir Cumhurbaşkanı istemiyoruz, biz milletin emanetini ölümüne savunan bir Cumhurbaşkanı istiyoruz” ifadelerinin ardından Demokrat Parti’den sert tepki geldi.

DP Genel Başkanı: AKP önce FETÖ ile işbirliği içinde devleti çökertmenin hesabını versin

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, açıklamasında “AKP önce FETÖ ile işbirliği içinde, devleti ele geçireceğiz diyerek devleti çökertmenin hesabını versin” dedi.

Enginyurt: Demirel adamlığının zekatını verse…

MHP’den istifa ettikten sonra DP’ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, açıklamasında “Süleyman Demirel Rahmeti Rahmana ulaşmış bir devlet adamıdır. Adamlığının zekatını verse, size 40 yıl yeter” dedi.

Öte yandan DP gençlik teşkilatı, Demokrat Gençlik de Ünal’a tepki göstererek özür dilenmesi gerektiğini ifade etti.