Davutoğlu: Hiçbir ittifakı doğru bulmuyorum!

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Koltuk" isimli programda gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Programın sunucusu Buket Aydın, Davutoğlu'na İYİ Parti ve CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile ittifak yapıp yapmayacaklarını sordu. Davutoğlu, ittifaklar sisteminin ülkeyi kutuplaştırdığını belirterek, aynı zamanda söz konusu sistemin siyasi partilerin doğasına zarar verdiğini söyledi.

"Görüşürüm ama ittifak kurmam"

İttifak, görüşme ve uzlaşı kavramlarının ayrı olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, tüm siyasi partilerle görüşebileceğini ifade etti. Hiçbir siyasi partiyi asla dışlamadığını kaydeden Davutoğlu, uzlaşının ilkelerde olduğunu söyledi.

Davutoğlu, şimdiye dek hiçbir siyasi partiyle ittifak için görüşmediklerini belirtti. Hiçbir ittifakı doğru bulmadığını aktaran Davutoğlu, sadece uzlaşıyı doğru bulduğunu dile getirdi.

"Partiler kapatılmamalı"

Davutoğlu, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılmasına yönelik tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Görüş fark etmeksizin siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduğunu kaydeden Davutoğlu, parti üyelerinin terör ile bağlantılı olmaları ve suç işlemeleri durumunda farklı bir hukuki süreç başlatılabileceğini belirtti. Davutoğlu, siyasi partilerin kapatılmasıyla hiçbir sonuca ulaşılamayacağını ifade etti.

"Tam bağımsız Türkiye için kurduk"

Gelecek Partisi'nin neden kurulduğuna ilişkin soruya yanıt veren Davutoğlu, itibarlı ve tam bağımsız bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok kez ateş çemberinden geçtiklerini belirterek, çok kırgın hissettiğini ancak hiçbir şekilde intikam almaya yönelik bir isteğinin bulunmadığını söyledi.

Geçmişi bir kenara bırakarak sadece geleceğe bakmak için partinin adını "Gelecek" koyduklarını aktaran Davutoğlu, adaletsizlik karşısında susmamak için söz konusu partiyi kurduğunu dile getirdi.

"Mülteciler Türkiye'de kalmaya devam etmeli"

Davutoğlu, Türkiye'nin hudutlarını koruma konusunda haklı olduğuna dikkat çekerek, Suriye meselesine kalıcı şekilde çözüm getirilinceye dek mültecilerin Türkiye'de kalmaya devam etmesi gerektiğini aktardı. Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini kaydeden Davutoğlu, Suriye'de katliamlar sürerken dönmelerinin çok güç olduğunu ekledi.

"AK Parti seçmenleri bize gelecek"

Davutoğlu, seçimlerde başarılı olmaması durumunda siyaseti bırakıp bırakmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Bunun başarısızlığın ölçüsüne bağlı olarak değişeceğini ifade eden Davutoğlu, kendilerinin AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) devamı olmadıklarını ve tüm seçmenden oy alacaklarını söyledi. Davutoğlu, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) seçmenlerinin yorgun olduğunu belirterek, söz konusu seçmenlerin Gelecek Partisi'ne oy vereceğini ileri sürdü.