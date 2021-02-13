David Birch uyardı: Türkiye'ye inanılmaz bir soğuk geliyor!

Türkiye'de son senelerin en soğuk ve en karlı günlerinin yaşanacağına dair peş peşe uyarılarda bulunuluyor. Bir uyarı da David Birch isimli veri analistinden geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Birch, Türkiye'ye inanılmaz bir soğuk hava dalgası ile kar yağışının geldiğini kaydetti. Birch, Türkiye'de kış mevsimini sevenlere seslenerek, kar yağışı ve soğuk havanın onlar için geldiğini ifade etti. Söz konusu veri analisti tarafından paylaşılan Türkiye haritalarında kar yağışının etkili olacağı şehirler Antalya ve İstanbul olarak gösterildi.

Haritalarda, bütün Türkiye'de gelecek hafta kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarının etkili olacağı yerler gösterildi. Türkiye'nin güney kıyıları haricinde bütün ülkede kar yağışının etkisini göstereceği fark edildi. Antalya kıyılarına çok yakın mesafede bile kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Antalya için uyarı!

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 16 Şubat Salı günü itibarıyla hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağı ifade edildi. 17 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Antalya'ya bağlı Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Korkuteli, Elmalı ve Kaş ilçelerinin yanı sıra Döşemealtı ilçesinin yükseklerinde kar yağışının etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından hazırlanan hava durumu raporuna göre, Antalya kıyılarında sağanak yağış ile gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yükseklerde hava sıcaklıkları en fazla 5 derece, en az -1 derece olacak. Kıyılarda ise hava sıcaklıkları en fazla 12 derece, en az 1 derece olacak. Antalya genelinde yaşayan çiftçiler için Meteoroloji tarafından zirai don uyarısı yapıldı. Söz konusu uyarı 17 Şubat Çarşamba, 18 Şubat Perşembe ve 19 Şubat Cuma günü için yapıldı. Bu nedenle çiftçilerin tüm olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Kar kalınlığı 30 santimetreye çıkacak!

Bugün akşam saatleri itibarıyla Marmara Bölgesi'nde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı tüm hafta süresince etkili olacak. Özellikle yükseklerde kar kalınlığının 30 santimetreye çıkacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde yarın etkisini göstereceği tahmin edilen kar yağışının aralıklı olarak poyrazın da etkisiyle tipi haline gelebileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi bekleniyor. Poyrazın hızının 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. 15 Şubat Pazartesi günü kar yağışının aralıklarla devam edeceği kaydediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin bugün bulutlu olacağı, Eskişehir çevrelerinde ise akşam saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağmurun etkisini göstereceği, Kütahya ve Manisa'da gece saatlerinde kar yağışının başlayacağı öngörülüyor. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri hava sıcaklıklarının daha düşük olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre, hafta sonu Türkiye'nin batısı, iç kesimleri ve kuzeyinde hava sıcaklıklarının aniden düşerek mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Kuzey Ege ile Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre 4-8 derece düşük olacağı tahmin ediliyor.