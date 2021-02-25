Dardanel'deki görüntüler değerlendirildi: Çözüm otomasyon!

Ton balıklarının elle paketlendiği anlara dair görüntüler şaşkınlığa uğratmıştı. Sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerin Dardanel tesislerinde çekildiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine gıda güvenliğine ilişkin tartışmalar başlamıştı.

"Elin direkt teması rahatsızlık uyandırdı"

Hürriyet gazetesinde bulunan haberde, gıda mühendislerinin söz konusu görüntülere ilişkin görüşlerine yer verildi. İzmir'den bir gıda mühendisi, gıda kodeksine göre işlemde ters bir durumun olmadığını ama elin doğrudan ton balıklarına temas etmesinin insanlar arasında rahatsızlık uyandırdığını söyledi. Dardanel tarafından yapılan açıklamanın doğru olduğunu ifade eden mühendis, böyle bakıldığında herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

"Otomatik sistemlerle dolum yapılmalı"

Mühendis, gıda kodeksine aykırı bir durum olmadığı için yasal işlem uygulanamayacağını belirterek, bundan sonraki süreçte Dardanel'in izleyeceği yöntemin önemli olduğunu söyledi. Tam otomatik sistemlerle ton balıklarına yönelik dolum işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten mühendis, bunu yapan firmaların bulunduğunu ve tüm sürecin el değmeden yürütüldüğünü kaydetti.

"Hijyen koşulları önemli"

İstanbul'da çalışan bir gıda mühendisi, Dardanel'in üretim tesislerine ilişkin görüntülerin tüketiciyi endişelendirdiğini belirterek, aslında gıda kodeksine aykırı bir durum olmadığını söyledi. Dolayısıyla Dardanel'in yaptığı açıklamanın doğru olduğunu ifade eden mühendis, yine de hijyen koşullarına dikkat edilip edilmemesinin de önemli olduğunu kaydetti. Mühendis, yoğun denetimlerle birlikte muhtemel sorunların engellenebileceğini dile getirdi.

"Eldiven kullanılabilir"

Bir diğer gıda mühendisi, eldiven kullanımının gıda kodeksine uygun olmadığını ancak bu tarz işlerde kullanılabileceğini söyledi. Eldivenin sık sık sık değiştirilmesi gerektiğini belirten mühendis, eldiven takılmaması durumunda insanların ellerinden değişik şeylerin düşebileceğini, bu nedenle çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

"Otomasyon dolum şart"

Ankara'dan bir gıda mühendisi, eldivenin değişik problemlere neden olabileceğini söyledi. Eldivenden parça kopabileceğini ve anlaşılmaması durumunda bu parçanın gıdaya karışabileceğini aktaran mühendis, bunun daha da ciddi problemlere sebep olabileceğini ifade etti. Mühendis, bu nedenle otomasyon dolum yapılması gerektiğini belirterek, elle temasın önüne ancak bu şekilde geçilebileceğini söyledi. Böyle bir durumda da çalışanların işsiz kalabileceğini kaydeden mühendis, aslında hem tüketicilerin hem de şirketin haklı olduğunu aktardı.

Gıda güvenliği son dönemde gündemde olan konulardan biri. Süt toplama merkezinde bir çalışanın TikTok videosu çekmek için sütle dolu kazana girmesi ve hazır dönerlerin paketlendiği yerde yine TikTok videosu çekmek için bir çalışanın etlerle oynaması tepkilere neden olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 12:54