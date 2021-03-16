Darbeciler en az 138 kişiyi öldürdü!

Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen askerî darbeye karşı protesto gösterileri devam ediyor. BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, söz konusu ülkede göstericilere darbeciler tarafından sert bir şekilde müdahale edilmesini kınadı.

14 Mart 2021 tarihinde düzenlenen protesto gösterileri sırasında 38 insanın yaşamını yitirdiğini anımsatan Dujarric, askerî darbeden beri çocuk ve kadınlar dâhil olmak üzere en az 138 insanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dujarric, Myanmar'da yaşayan halk ile dayanışma içerisinde olunması ve demokrasiye destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Myanmar'da neler yaşanmıştı?

8 Kasım 2020 tarihinde Myanmar'da düzenlenen seçimlerde hile yapıldığı öne sürülmüştü. Bu nedenle söz konusu ülkede siyasi açıdan gerilim yükselmişti. Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021 tarihinde harekete geçerek yönetime el koymuştu. Ülkenin fiili lideri olan Aung San Suu dâhil olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, darbeciler tarafından gözaltına alınmıştı. Myanmar'da bir sene boyunca OHAL (olağanüstü hâl) ilan edildiği bildirilmişti. Genelkurmay Başkanı Ming Aung Hlaing, Myanmar'ın yönetimimin devralmış, bunun üzerine askerî darbeye tepki gösterilmesi amacıyla Ulusal Demokrasi Birliği Partisi tarafından çağrıda bulunulmuştu. Ülkenin farklı noktalarında televizyon kanalları kesilmişti. Mobil hatların kesildiği ülkede kablosuz internet erişimi de durdurulmuştu.

İnternet erişimi durdurulmuştu

Myanmar'da yaşanan askerî darbenin ardından 6 Şubat 2021 tarihinde demokrasiye dönüş amacıyla protesto gösterileri başlatılmıştı. Söz konusu gösterileri engelleyebilmek amacıyla Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına yönelik erişim durdurulmuştu. Fakat insanların bu platformlara VPN ile ulaşmaları üzerine Myanmar'da internet tamamen kesilmişti.

Polislere gül verilmişti

Myanmar'da yaşayan işçiler ile öğrenciler, askerî darbeden sonra sokaklara akın etmiş, ülkenin fiili lideri olan Aung San Suu'nun serbest bırakılması gerektiğini dile getirmişlerdi. Araçlarda bulunan kişiler de korna sesleriyle göstericileri desteklemişlerdi. Göstericiler, polislere su ve gül vermiş, onlara askerî yönetime destek vermemeleri yönünde çağrı yapmışlardı.

Türkiye'den tepki gelmişti

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Myanmar ordusu tarafından yönetime el konulmasının endişeyle karşılandığı ve şiddetli bir şekilde kınandığı ifade edilmişti. Türkiye'nin darbelere ve askerî müdahalelere karşı olduğu belirtilen açıklamada, gözaltına alınan bütün seçilmiş liderlerin, sivillerin ve siyasi yetkililerin serbest bırakılması için çağrıda bulunulmuştu.

Açıklamada, söz konusu ülkede yeni Parlamentonun halkın iradesiyle bir araya gelmesi, demokratik kurum ve kuruluşlar ile liderlerin önünde bulunan engellerin derhal ortadan kaldırılması gerektiği ifade edilmişti. Öte yandan, ağır koşullarda yaşamlarını sürdüren Rohinga Müslümanlarının bu gelişmeden olumsuz etkilenmemelerinin umut edildiği belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 10:15