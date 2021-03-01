Darbe protestolarında kanlı bilanço: En az 18 kişi öldü!

Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde askerî darbe gerçekleştirilmişti. Askerî darbeye karşı Myanmar'ın belirli şehirlerinde gerçekleştirilen protesto gösterileri esnasında en az 18 kişinin öldüğü bildirildi. Söz konusu protesto gösterileri esnasında en az 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama BM (Birleşmiş Milletler) İnsan Hakları Ofisinden geldi. Söz konusu açıklamada, Pokokku, Bago, Myeik, Mandalay, Dawei ve Yangon şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından göstericilere gerçek mermilerle müdahalede bulunulduğu belirtilerek, bu nedenle en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgilere ulaşıldığına dikkat çekildi.

"Kınıyoruz"

BM (Birleşmiş Milletler) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani, ülkede göstericilere yönelik şiddeti en güçlü biçimde kınadıklarını ifade etti. Shamdasani, barışçıl protestolara yönelik güç kullanımına son verilmesi için çağrıda bulundu.

Myanmar'da askerî darbeye karşı düzenlenen protesto gösterilerinde ses bombası, biber gazı ve plastik mermilerin yanı sıra gerçek mermilerin de kullanıldığı ileri sürülmüştü.

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ülkedeki şiddet içerikli eylemleri kınarken, yaralı ve ölü sayılarının artış göstermesinden rahatsız olduklarını dile getirdi. Dujarric, ülkede barışçıl protestolarda orantısız güç kullanılmasının ve ordu tarafından keyfi şekilde tutuklama gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. Dujarric, Myanmar'da yaşananlar karşısında uluslararası topluma birlik çağrısında bulunurken, millî iradeye saygı göstermesi için orduya kesin bir dille mesaj iletilmesi gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Myanmar'da 8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen seçimlere hile karıştığı iddia edilmiş, bunun üzerine ülkede tansiyon yükselmişti. Ordu, 1 Şubat 2021 tarihinde yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Myanmar'ın fiili lideri olan Aung San Suu Çii ile Myanmar Dışişleri Bakanı dâhil çok sayıda yetkili ve yönetici ordu tarafından gözaltına alınmıştı. Myanmar'da bir senelik OHAL (olağanüstü hâl) ilan edilmişti.

AB (Avrupa Birliği) ve BM (Birleşmiş Milletler), Myanmar'da gerçekleştirilen askerî darbeyi kınamıştı. Myanmar'daki askerî müdahaleye en ciddi tepki Türkiye'den gelmişti. İngiltere, Kanada ve ABD (Amerika Birleşik Devletleri), askerî darbede yer alan yetkililere yönelik yaptırım getirmeye karar vermişti. Myanmar halkı, 6 Şubat 2021 tarihinde ülkeye demokrasi getirilmesi için protesto gösterilerini başlatmıştı. Göstericilere yönelik müdahale sırasında ölümler gerçekleşince tansiyon iyice yükselmişti.

İnternet kapatılmıştı

Myanmar'da protesto gösterilerinin önüne geçebilmek için Facebook, Instagram ve Twitter kapatılmıştı. Birçok kişinin VPN kullanması üzerine ordu tarafından internet hizmeti de kesilmişti. Göstericiler, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.