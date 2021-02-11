Dans Görüntüleri Paylaşan Habertürk Spikerinin İşine Son Verildi İddiası

Habertürk’ün spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabında dans ettiği görüntüleri paylaşmış ve internette gündem olmuştu.

Medyaradar’ın haberine göre 32 yaşındaki sunucunun etkileyici dans hareketlerini Instagram’da paylaştığı videosu, Habertürk yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

İşte Hande Sarıoğlu'nun evinden paylaştığı dans videosu

Zaman zaman evindeki anlarını Instagram’da takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu’nun yüzü peçeli bir şekilde dans ettiği videosunun kanal yönetimini kızdırdığı ve o görüntülerden sonra ünlü sunucunun işine son verildiği bildirildi. Sarıoğlu, yaşanan bu olayın ardından ekrana çıkmadı.