Danimarka’da Koronavirüs Protestoları: Binlerce İnsan Sokakta

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da, birçok insanın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yeni kısıtlamaları ve “aşı pasaportu” yeniliğini protesto etmek için sokağa çıktı. Kopenhag’da daha önce düzenlenen ve polisin müdahalede bulunduğu, gözaltıların yaşandığı eylemlerin aksine dün yaşanan olaylarda bir müdahale olmadı.

İnsanların aşılama durumunun gösterildiği bilgilere tepki

Başbakanı eleştirdiler

Kopenhag’da yaşanan protestolarda, Siyah Giyen Adamlar olarak bilinen bir grup, koronavirüs kısıtlamalarının yanı sıra, insanların aşı olma durumunu gösteren “aşı pasaportu” uygulamasına tepki gösterdi. Protestocular, aşı olup olunmadığını gösteren bu uygulamanın demokrasiye uygun olmadığını ifade ediyor. Yüzlerce göstericinin bir araya gelerek yürüyüş yaptığı caddelerde, meşaleler ve işaret fişekleri ile rengarenk görüntüler ortaya çıktı.

Danimarka’da, halka açık alanlarda ve seyahatlerda, insanların aşı olup olmadığını gösteren aşı pasaportlarının uygulanacağı açıklanmıştı. Bu sisteme Şubat ayının başında geçilmesi bekleniyordu. Göstericiler, Başbakan Mette Frederiksen’in heykelini yaktı ve Frederiksen’i bir diktatör gibi resmetti.