Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Papa’ya Çağrıda Bulundu

Son günlerde İsrail tarafından Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik yapılan saldırılar ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu olaylara tepki gösterdi. Sözcü Kalın İsrail polisinin Filistinlilere yönelik yapmış olduğu saldırılara tepki gösterdi ve İsrail üzerindeki baskının arttırılması Filistinlilere ise destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Yapılan saldırılara tepkide bulunan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın yapmış olduğu açıklamalar sırasında Papa’ya da çağrıda bulundu ve burada “Hıristiyanlar da zulme uğruyor” şeklinde ifadeler kullandı. İşte İsrail tarafından Mescid-i Aksa'ya Filistinli vatandaşlara yönelik uygulanan şiddet üzerine yapılan konuşmalar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bu konu hakkındaki önemli açıklamaları…

Konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in yapmış olduğu saldırıları tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğini söyledi ve İsrail üzerindeki baskının arttırılması gerektiğini ifade etti. Diğer taraftan Filistinli vatandaşların görmüş oldukları zulüm karşısında onlara yardım etme noktasında da ne yapabileceğimiz adına küresel bazda çalışmalara nasıl arttırabiliriz ve nasıl daha koordineli çalışabiliriz şeklinde düşündüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın İsrail tarafından Filistinlilere yönelik uygulanan şiddet ve Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılar ile ilgili yapmış olduğu konuşması hakkında detaylı bilgiler ile konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Zorlu geçen bu dönem içerisinde İsrail'in sistematik olarak Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmek istediğini biliyoruz ve bunu deniyorlar şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Yapılan saldırılar ile İsrail'in Filistin topraklarını nasıl ele geçirdiğini görüyoruz ve genel fotoğrafa bakarken ise Kudüs gibi Filistin gibi milyonlarca insanın yaşadığı yerlerdeki olayların göz ardı edilmemesi gerekiyor, şeklinde ifadeler kullanıldı. Meydana gelen olaylar ile ilgili olarak daha fazla çaba içinde olması gerektiği ifade edildi ve bunu yalnızca Filistinlilere bırakamayız, şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Filistinlilerin bizim onurumuzu inancımızı ve tarihimizi de savundukları belirtilirken dayanışmanın oldukça önemli olduğu konusuna vurgu yapıldı.