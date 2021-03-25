Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Aşı Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek olan toplantının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yardımcılığında gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Gerçekleştirilecek olan toplantıda yerli aşıda kat edilen mesafeler tartışılacak ve sonraki süreçler için atılması planlanan adımlar konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, aşı toplantısında yerli aşı çalışmalarını sürdüren kurum ve kuruluş yöneticileri ile bir araya gelecek ve değerlendirmeler yapılacak. Sürdürülen toplantıların mevcut durumları, katedilen mesafe ve ilerleyen süreçlerde projelerin hızlandırılmasını sağlayacak yol haritası planlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan ve Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yerli aşı üretim sürecinde rol alan tüm yetkililer de bulunacak.

Fuat Oktay Özgeçmiş

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, 1964 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Yozgat Çekerek’te hayata gözlerini açan Oktay, 1985 senesinde Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirmiştir. Lisans eğitimi ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Oktay, hayatının bir bölümünü de Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirmiştir.

Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Fuat Oktay, hem özel hem de kamu olmak üzere pek çok şirkette danışmanlık hizmetinde bulunmuştur. Danışmanlık hizmeti veren Fuat Oktay, bazı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur.

2008 ile 2012 yıllarında da havacılık sektöründe çalışmalar sürdüren Fuat Oktay, THY bünyesinde çeşitli ortak girişim projelerinde rol almış ve bunları hayata geçirmiştir. 2012 yılından 2016’ya kadar ise Başbakanlık AFAD Başkanlığı görevlerini yürüten Oktay, pek çok sektörlerde uzmanlık alanı olan risk ve kriz yönetimi alanlarının yanı sıra afet ve acil durum yönetimi konularında da etkin bir şekilde görevler almıştır.

Binali Yıldırım’ın göreve gelmesi ile birlikte son Başbakanlık Müsteşarı olarak tarihe yazılmıştır ve bu görevi 19 Haziran 2016 tarihine kadar devam ettirmiştir.