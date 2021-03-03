Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantı Yaptı! Önemli Mesajlar Verildi

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Türkiye’nin değişim ve reform iradesinin İnsan Hakları Eylem Planı tarafından temsil edildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinde de olumlu anlamda etkiler görüleceği açıklandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı ve önemli konular masaya yatırıldı. Türkiye-AB ilişkileri ve terörle mücadele konuları yapılan toplantı sırasında tartışıldı. Aynı zamanda bölgesel ve küresel gelişmelerinde değerlendirme altına alındığı toplantı sırasında Türkiye’nin diğer ülkeler ile olan ilişkileri görüşüldü. Türkiye’nin Çin, Rusya, Irak ve İran ile ilişkileri Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında değerlendirildi. Bununla birlikte Türkiye- AB ilişkileri arasında gündemde yer tutan konular hakkında değerlendirmeler yapılıp politika seçenekleri hakkında farklı fikirler sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile temel hak ve özgürlükler konusunun Türkiye’de ne kadar önemli olduğu hakkında konuşmalar yapıldı. Eylem planı açıklaması sonrasında değişim ve reform iradesinin Türkiye tarafından temsil edildiği ve bu durumun ülkemizin AB ile olan ilişkisine katkı sağlayacağı bildirildi.

Vize serbestisinin hayata geçirilmesi eylemi, 18 Mart Mütabakatı’nın yenilenmesi ve Gümrük Birliği’ne güncelleme yapılması gibi konuların AB’nin de somut adımlar atması açısından olumlu gelişme olarak görüldüğü vurgusu yapıldı. Diğer taraftan Türkiye’nin AB üyelik müzakere sürecinin ileri noktaya taşınması için yeni fasılların açılması hakkında beklentiler olduğu konusu konuşuldu.

Ülkemizin stratejik öncelikleri, ortak çıkarlar ve vizyon doğrultusu gözetilerek 360 derece dış politika perspektifine uygun olacak bir şekilde hem bölgesel hem de küresel aktörler ile ilişkilerin ileri noktaya taşınacağı açıklandı. Terörle mücadele konusu da gerçekleşen toplantıda değerlendirme altına alınırken, kararlılığın daima devam edeceği ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında vurgulanan bir diğer konu ise Türkiye’nin güvenlik hassasiyeti idi. Ülkemizin bu hassasiyetinin müttefikleri tarafından gözetilmesi gerektiği konusuna vurgu yapıldı.