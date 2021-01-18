Cumhurbaşkanının Yeni Reform Paketiyle Borcu Olanlar, Emekliler, İhtiyaç Sahipleri, Çiftçilere Müjde!

Koronavirüs pandemisi 2020 Mart ayından itibaren hem ülkemizi hem de tüm dünyayı etkisi altına aldı. Karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamaları nedeniyle milyonlarca işletme kepenk kapatırken, birçok vatandaşımız da işten çıkartıldı. Ekonomik dengelerin alt üst olmasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yaz aylarında düşük faizli kredi politikaları başlatıldı. Kamu bankaları aracılığıyla ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi imkanı sunuldu. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarına rekor seviyede başvuru yapıldı. Öyle ki, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,5 milyon gayrimenkul satışı gerçekleştirildi. Yapılan bu satışlardan ise 18.2 Milyar TL tapu harç geliri elde edildi.

2021 REFORM YILI OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuk sisteminde yaşanan sorunların 2021 yılında aşılacağını ve yeni reform paketi geliştirdiklerini belirterek: "Proje ve icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerden de anlaşıldığı üzere Yeni Reform Paketi sadece hukuk sisteminde yenilikleri değil, ekonomik paketleri de beraberinde getirecek. Yaz aylarında düşük faizli kredi imkanından yararlanan birçok vatandaşımız hayatın normale dönememesi nedeniyle kredi ödemelerini yapmakta zorlanıyorlar. Üstelik hiçbir gelir kaynağı olmayan vatandaşlarımız için yapılan yardımlar da yetersiz kalıyor. Bu nedenle yeni reform paketiyle birlikte asgari ücretle çalışan, ihtiyaç sahibi aileler, emekliler, taşeron işçiler başta olmak birçok kesimden vatandaşımıza yardım yapılacağı tahmin ediliyor. Kulislerde konuşulan ve yeni paketle birlikte ihtiyaç sahiplerine yapılacağı tahmin edilen ödemeler ve müjdeli haberler şu şekilde:

HANE BAŞINA 1.000 TL ÖDEME

Pandemi sosyal destek yardım ödemeleri kapsamında yapılan hane başına 1.000 TL ödemelerinin 2021 yılında da devam etmesi planlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000 TL maddi yardım ödemelerinin 3. faz başvuruları an itibariyle devam ediyor. 1. faz ve 2. faz başvurularından yararlananlar 3. faza başvuru yapamazken,başvurusuna tüm vatandaşlarımızın başvuru yapabileceği konuşuluyor.

KREDİ BORÇLARI 3 AY ERTELENİYOR

Hayatın normale dönmemesi nedeniyle iş bulmakta zorlanan milyonlarca vatandaşımız kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda Bursa MHP Milletvekili konuyu meclise taşıdı. Yeni reform paketi kapsamında borçlu vatandaşlarımızın kredi ödemelerinin 2021 Haziran ayına kadar erteleneceği kulislerde konuşuluyor. Kredi borçları ertelenirse vatandaşlarımız derin bir nefes alacak ve hayatın normale dönmeiyle birlikte iş hayatına geri dönerek birikim yapmaya başlayabilecekler.

EMEKLİYE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Pandemi sürecinde en çok mağduriyet yaşayan gruplardan biri de emekliler oldu. En düşük emekli maaşı 1500 lira olurken, emekli vatandaşlarımız geçim sıkıntılarını sık sık dile getirdiler. Önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni reform paketiyle birlikte emeklilere acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için düşük faizli kredi verileceği konuşuluyor. Böylece acil ihtiyaçlarını karşılayabilen emekliler, düşük taksit tutarlarıyla kredilerini geri ödeyebilecekler.

KREDİ BORÇ FAİZLERİ SİLİNEBİLİR

Meclis gündeminde yer alan tekliflerden bir tanesi de çiftçilerin kullandığı kredilerin birikmiş faizlerinin silinmesi yönünde. Paylaşılan güncel verilere göre ülkemizdeki çiftçilerin %93 ü bankalara borçlu. Bu çiftçilerimizin kullandığı kredi karşılığında evleri, tarlaları ve arsaları ipotek altında. Borçlarını ödeyemeyen milyonlarca çiftçi için faizlerin silinmesi ve anaparanın 60 aydan az olmamak şartıyla yeniden yapılandırılması gündemde.

2021 Yeni Reform Paketi hakkında detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak yeni paket kapsamındaki ayrıntılar herkes tarafından merak ediliyor. Şuan ki aşamada, vatandaşlarımızın talepleri ve istekleri değerlendirilme aşamasında. Bütçeyle ilgili planlamalar yapıldıktan sonra müjdeli haberler Şubat ayının ilk haftasında vatandaşlarımıza birbir açıklanacak.