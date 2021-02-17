Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılanıyorlardı: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Hapsi İstendi

Uğur Dündar’ın programındaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Müjdan Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davada, savcı hapis istedi.

Cumhurbaşkanına Hakaretten Yargılanıyorlardı: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Hapsi İstendi

Uğur Dündar’ın Halk Arenası adlı programında, 2018 yılında kullandıkları ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması ile haklarında dava açılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın 4 yıl 8 ay hapis cezası ile yargılandığı davada ikinci duruşma düzenlendi.

Savcı hapis istedi

Davanın ikinci duruşmasında, ilk duruşmaya gelerek ifade veren Metin Akpınar yer almazken, sağlık sorunu nedeniyle ilk duruşmaya gelmeyen Müjdat Gezen salonda hazır bulundu.

Duruşmada savcı mütalaasında, iki sanatçının Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapsi istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede sanatçılar için 4 yıl 8 ay hapis cezası isteniyor.

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