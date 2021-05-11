Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Herkesi İlgilendiren Karar! Faturalarınızın 120 Lirasını Devlet Ödeyecek

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler ne yazık ki çok sayıda ailenin temel ihtiyaçlarını bile karşılarken zorlanmasına neden oluyor. Vatandaşlar maddi yetersizliklerden dolayı elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödeyemez hale geldi. Sosyal bir devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiren devletimiz ise duruma el attı ve müjdeli haberleri arka arkaya verdi. Bu süreçte ekonomik durumu faturalarını ödemeye yetmeyen vatandaşlara Aile Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yardım eli uzatılacağı açıklandı. Başvuru yapan vatandaşların elektrik faturalarının bir kısmının devlet tarafından ödeneceği müjdelendi. Üstelik bu yardımdan yararlanmak için tek bir koşulun karşılanıyor olması yetiyor. Peki elektrik desteği almanın şartları nelerdir, kimler elektrik faturası desteği alabilir?

2021 ELEKTRİK FATURASI YARDIMI NE KADAR?

Hanede yaşayan kişi sayısına göre verilen elektrik faturası desteğinin üst sınırı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Açıklanan bilgilere göre;

-2 kişilik ailelere ayda 75 kWh,

-3 kişilik ailelere ayda 100 kWh,

-4 kişilik ailelere ayda 125 kWh,

-5 ve daha fazla kişinin olduğu ailelere deayda 150 kWh elektrik tüketim desteği verilecek. 2021 yılında vatandaşlara en fazla 120 liralık fatura desteği sağlanacak.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Elektrik faturası desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların karşılaması gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Bu yardımdan yalnızca muhtaç durumda olduğu tespit edilen Türk vatandaşları yararlanabilir. Bunun dışında vatandaşların karşılaması gereken tek koşul ailenin başka sosyal yardım programlarından da yararlanıyor olmasıdır. Söz konusu koşulları karşılamıyorsanız üzülmeyin, haberimizin devamında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tüm vatandaşları kapsayan desteğinden söz edeceğiz.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devletten elektrik tüketim desteği almak için çeşitli başvuru yolları bulunmaktadır. Bunlardan ilki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde çalışan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmaktır. Bunun yanı sıra, ikamet ettiğiniz ildeki kaymakamlığa giderek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvurunuzu iletebilirsiniz. Her iki kuruma yapacağınız başvurularda yetkili kişiye teslim etmeniz gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlar;

Başvuru yapan kişinin ve hanesinde yaşayan diğer kişilerin T.C nüfus cüzdanının fotokopisi,

Muhtarlardan alınacak muhtaçlık belgesi,

Güncel döneme ait elektrik faturası,

Elektrik Faturası Desteği başvuru dilekçesidir.

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ SORGULAMA

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kaydolan ve söz konusu yardımdan faydalanmaya hak kazanan vatandaşlar bu haktan nasıl yararlanacaklarını da merak etmektedir. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki bu yardımın diğer yardımlardan en önemli farkı yardımı nakit para olarak vermemesidir. Yardım alan kişiler T.C. kimlik kartları ve elektrik faturası ile birlikte PTT şubelerine gidiyor ve PTT yetkilisinin fatura yardımını sorgulamasını istiyor. Kişinin bu yardımdan yararlanması için herhangi bir engel çıkmazsa kişinin almaya hak kazandığı yardım miktarı elektrik faturasından düşüyor.

YARDIMDAN YARARLANAMAYAN VATANDAŞLARA DA MÜJDELİ HABER GELDİ

Bilindiği üzere koronavirüs vaka sayılarının birden 60 binin üzerine çıkması ve vefat sayılarının da yükselmesi nedeniyle yeni önlemler alınmıştı. 17 Mayıs saat 05.00 itibari ile bitecek olan 17 günlük tam kapanma sürecinde çok sayıda vatandaş maddi sorunlar yaşamaya başladı. Vatandaşlar faturalarını ödemekte zorlandı ve devlet bu mağduriyetin giderilmesi için yeni bir karar aldı. Söz konusu kararlar enerji yönetimi dağıtımları ve tedarikçilere bildirildi ve kamuoyuna duyuruldu.

Tam kapanma sürecinde elektrik ve doğal gaz faturalarının ödeme günleri ve bu kaynakların kesilmesi ile ilgili kararlar milyonlarca vatandaş tarafından sevinçle karşılandı. Bu düzenlemeye göre; elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihi Ramazan Bayramı’ndan sonraya ertelendi. Bunun yanı sıra, konutunun üstüne elektrik ve doğal gaz faturası borcu olan ve ödeme imkanı olmayan vatandaşlar ile aylık faturası 2 bin lira ve altında olan ticarethanelerin elektriği ve doğal gazı tam kapanma süresince kesilmeyecek. Bu sayede hiçbir vatandaş bu süreçte mağdur edilmeyecek ve faturalarını ödemeye zorlanmayacak.