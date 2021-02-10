Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa için koşullar oldukça uygun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mevcut anayasasında çok sayıda değişiklik yapıldığını ancak vesayet ve darbe izlerinin bir türlü silinemediğini ifade etmiş, yeni anayasa hazırlama vaktinin geldiğini söylemişti. Erdoğan, söz konusu anayasanın Türk milletiyle beraber hazırlanacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın anayasa çıkışına MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli'den hemen destek gelmişti. Adalet Bakanı Gül de Türkiye'nin ilk sivil anayasasının hazırlanacağını ifade etmişti.

"Bütün siyasi partilerin bu sürece dâhil olmasını isteriz"

Konuya ilişkin partisinin grup toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, son 7 senede Türkiye'nin hem içeriden hem de dışarıdan çok sayıda işgal teşebbüsüyle uğraştığını belirterek, bütün siyasi partilerin yeni anayasanın hazırlık sürecine dâhil olmasını istediklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) yeni bir sürecin beklediğini aktaran Erdoğan, reform paketinin Türk milleti ile paylaşıldığını dile getirdi. Erdoğan, MHP'nin (Milliyetçi Hareket Partisi) yeni anayasa teklifine ılımlı bakması üzerine Türkiye'nin ilk kez sivil bir anayasa hazırlayacağını ve Türk milletine sunacağını aktardı.

"Çarpıklıklar giderilemedi"

Türkiye'de darbelerin ardından oluşturulan anayasaların millî iradenin yetkilerini sınırlandırdığına dikkat çeken Erdoğan, söz konusu anayasalarda tespit edilen çarpıklıkların değişiklik yapılsa da asla giderilemediğini ifade etti. Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) iktidara geldiği ilk zamanlarda demokrasi ayıplarına maruz kaldığını belirterek, kendilerini Türk milletinin ve devletinin üstünde görenlerin Cumhuriyet Mitingleri düzenlediğini kaydetti. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) yönelik kapatma davası açıldığı zaman belge üretme çabasına girişenleri de unutmadıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde birçok işgal teşebbüsüne maruz kaldığını ancak Türk milleti sayesinde söz konusu teşebbüslerin paramparça edildiğini dile getirdi.

"Anaforlar bitmedi"

Erdoğan, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünden sonra Türkiye'ye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirildiğini hatırlatılarak, diğer yandan darbe anayasasından kaynaklanan anaforların hiçbir şekilde bitmediğini aktardı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hazırlarken bunu fark ettiklerini kaydeden Erdoğan, aynı şekilde İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlık aşamasında buna tanıklık edildiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) birçok çalışma esnasında da bu durumla karşılaştıklarını dile getirdi.

Erdoğan, daha önce de Türkiye'de aynı gereksinimler doğrultusunda anayasa çalışması için harekete geçildiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluk Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) olsa da eşit sayıdaki üyelerle söz konusu çalışmaları yürüttüklerini belirterek, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yüzünden anayasa çalışmalarının tıkandığını ifade etti.

"Koşullar yerinde"

Türkiye'nin artık uluslararası arenada özgür bir şekilde davranabildiğini, vesayetin kuvvetini kırdığını ve darbe amacı taşıyanlara bariz şekilde mesajını verdiğini kaydeden Erdoğan, böylece yeni anayasanın hazırlanması için koşulların oldukça yerinde olduğunu belirtti.

"Anayasa hukukunda örnek gösterilmeli"

Erdoğan, yeni bir anayasa metni hazırlanması gerektiğini ifade ederek, söz konusu metnin tarihî bir dönüm noktası olarak nitelendirilmesinin ve dünya genelinde de anayasa hukukunda örnek olarak gösterilmesinin hedeflendiğini söyledi. Yeni anayasanın şimdiden Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nda yeni anayasaya ilişkin özet bir çerçevenin de bulunacağını aktardı.

"Anayasayı hep beraber hazırlayalım"

Erdoğan, akademisyenlere, medya mensuplarına, siyasi partilere, STK'lara ve bütün fikir insanlarına çağrıda bulunarak, yeni anayasaya ilişkin tekliflerin bu sene içerisinde hazırlanmasını ve konuşulmasını istedi. Daha sonra da bunun Türk milletiyle paylaşılmasını öneren Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına sivil anayasa ile girmesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu konuda en yapıcı şekilde çalışacaklarını belirterek, son kararı Türk milletinin vereceğini ifade etti.