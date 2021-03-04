Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Görüşmesi! Ziyaret 1 Saat Sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Beştepe’de kabul ettiği bilgisi öğrenildi. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin yaklaşık olarak 1 saat sürdüğü ve basına kapalı olduğu bilgisi öğrenildi. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Edinilen son bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beytepe’deki evine ziyaret düzenlediği haberi öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin evinde gerçekleşen görüşmenin yaklaşık olarak 50 dakika sürdüğü açıklandı. MHP lideri Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde gerçekleşen görüşme sırasında basın kabul edilmedi ve eve girişlere izin verilmedi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaklaşık 50 dakika süren görüşme hakkında merak edilenler!

Basına Kapalı Olarak Geçekleşti

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme hakkında detaylara ulaşıldı. İki lider arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde gerçekleşen ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın da eşlik ettiği haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde gerçekleşen görüşme ardından Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aracına kadar uğurladığı bilgisi öğrenildi.

Bununla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Beytepe’deki evini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı kapıda karşıladığı açıklandı.

En Son Ziyaret 5 Ocak’ta Düzenlenmişti

Daha önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin evine 5 Ocak tarihinde ziyaret düzenlemişti. İlgili ziyaretin ise basına kapalı olarak gerçekleştiği ve yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika sürdüğü ifade edilmişti.