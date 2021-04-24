Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Ermenileri Patriği’ne Mesaj Gönderdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göndermiş olduğu mesajda Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Maşalyan’ın yanı sıra Ermeni topluluğunun kıymetli üyelerini de selamlayarak konuşmasına başladı. I. Dünya Savaşı'nın zor şartlarında can veren Osmanlı Ermenilerini saygı ile yad ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan torunlarına da taziyelerini sunduğunu açıkladı.

Dili, dini, etnik kökeni ve rengi fark etmeksizin herkesin insanlık ailesinin bir ferdi olduğuna vurguda buna Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu topraklarda asırlardır barış içinde hep beraber yaşıyor ve al yıldızlı Türk Bayrağı’nın gölgesinde huzur buluyoruz şeklinde ifadeler kullandı.

Bizleri bir arada tutan ne hesap ne de çıkar olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizi bir arada tutan aynı değerleri aynı ülkeye aynı yüksek idealleri olan samimi bağlılığımızdır dedi. “Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür, eşit ve onurlu vatandaşları olmak herkes için bir gurur kaynağıdır” cümlelerini kullanan Erdoğan, ortak kültürün Ermeni toplumunun mimari ve sanattaki katkıları ile birlikte yetiştirdiği, nice mühendis, hekim, hukukçu, iş insanı ve meslek erbabının alın teri ve bilgiyle zenginleşip geliştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Ermeniler ile Türklerin yüzyıllarca sürmüş olan ve tüm insanlığa örnek olan beraber yaşama kültürünün unutulmasına izin verilmeyeceği ve tarihçilerin yapması gereken tartışmaların üçüncü taraflarca siyasallaştırılarak Türkiye'ye yönelik müdahale aracı haline getirilmesinin hiç kimseye bir faydası olmadı belirtildi.

Ermeniler ve Türklerin tüm engelleri birlikte aşacak olgunluğa erişildiğinin ortaya koyulması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sizlerin de bildiği üzere bu konuda daima samimi bir şekilde hareket ettik ve meseleyi kendi mecrasında çözüme kavuşturmanın çabası içinde olduk dedi. Ermenistan ile karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde ilişkilerin geliştirilmeye hazır olduğunu farklı vesileler ile her zaman ifade ettik şeklinde açıklamalar yapıldı.