Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Çalışanları ile İftarda Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanları ile iftar yaptı ve yapılan iftar sonrası gazetecilere bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı, bir şeyi açık ve net bir şekilde söylemek lazım dedi ve bu zorlu süreç içerisinde verdikleri mücadele ile Hak’ka yürüyenlerin sevgili peygamberimize komşu olacaklarına inandığını belirtti. Onların mücadeleyi bu sebeple verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halen bu mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti. Aynı zamanda bu akşam beraber olarak iftar yaptıkları kardeşlerinin her birinin 3'er kişilik gruplar olarak ev ev dolaştıklarını ve evlere sağlık hizmeti götürecek kadar fedakarlık yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışmalarını yaptığı Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü’nde Selimiye Mahallesi’nde bulunan Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne geçtiği öğrenildi. Erdoğan burada sağlık çalışanları ile birlikte orucunu açıp iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu iftar sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti ve Cumhurbaşkanı'nın yanında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar sonrasında gazetecilere açıklamalar yaptı ve bu akşam sağlıkçı kardeşleri ve Bakan Fahrettin koca ile bir araya geldiğini söyledi. Pandemi süresi boyunca pek çok vatandaşın kaybedildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok sağlıkçıyı hemşiresinden doktoruna kadar ve sağlık memuruna varıncaya kadar kayıplar yaşadığımızı söyledi. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının içerisinde doçentine profesörüne ve doktoruna varıncaya kadar her kademede hocalarımız ve doktorlarımızın bulunduğu da açıklandı.

Yaşanan korona virüs salgını süreci boyunca sağlık çalışanlarının hiçbir şeyden kaçmayıp yılmadıklarına vurgu yapıldı. Hem hastanede hem de evlerde müdahalelere varıncaya kadar çok yoğun bir çalışmanın içerisinde oldukları söylenildi. Yapılan bu çalışmalar esnasında bazı buluşların da gerçekleştiği ve hayatını kaybeden sağlıkçılara Allah'tan rahmet dilendiği söylenildi. Şu an ise hasta yatağında olan vatandaşlara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbimden şifalar diliyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.