Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pestille Beslenene Kovid Bulaşmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da kıldığı Cuma namazının ardından basın mensuplarına fındıklı sucuk ve pestil ikram ederek, “Bunla beslenene kovid bulaşmaz” dedi.

Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’da Ömer Öztürk Camisi’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından caddede bulunan bir aktardan alışveriş yaptı ve fındıklı şeker sucuğu ile pestil ikramında bulundu.

‘Size ciddi söylüyorum, bununla beslenene covid movid bulaşmaz’

Gazetecilere tatlı ikramında bulunan Erdoğan, pestil ve fındıklı şeker sucuğunu işaret ederek, “Size ciddi söylüyorum, bununla beslenene covid movid bulaşmaz. Bununla beslenin, covid’den kurtulun” dedi.

Erdoğan’ın, “pestille beslenenene kovid movid bulaşmaz” ifadesi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

O anlar, kameralar tarafından böyle kaydedildi: