Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevruz Günü Paylaşımı Yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz günü ile ilgili bir konuşma yaptı ve kutlamasına kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı bip ve Telegram kanallarından yayınlandı. Erdoğan mesajında Nevruz Günü’nü baharın müjdecisi, barış ve kardeşliğin simgesi olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı, aziz Türk milletinin bayramını kutladı. Nevruz gününü kutladı. 21 Mart Nevruz gününün Aziz Türk milletine ve bütün insanlığa bereket, esenlik ve muştular getirmesini temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.” ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.

Nevruz nedir, nasıl kutlanır?

Nevruz Bayramı 18 asırdan fazla bir süredir baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı ve doğa Bayramı olarak kabul görmektedir. Nevruz Bayramı’nda çeşitli ritüeller yapılmaktadır. Geçmişi çok eski zamanlara dayanan Nevruz Bayramı hakkında Çin kaynaklarında milattan önce 300 yıllarda Hunlar tarafından bahar şenliklerinin düzenlendiği yazılmıştır. Aynı zamanda Türkler’in Ergenekon'dan çıkış günü de 21 Mart Nevruz günü olarak kabul edilmektedir.

Bunun yanı sıra 2010 senesinde Arnavutluk, Afganistan, İran, Hindistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Türkiye'nin talep etmesi ile birlikte 21 Mart günü, Birleşmiş Milletler tarafından resmi bir gün ilan edilmiş ve uluslararası Nevruz Günü kabul edilmiştir.

Nevruzun kelime anlamı ise “yeni gün” anlamına gelmektedir. Tabiatın canlanması ve yeni yılın başladığını İnanılır ve bu önemli günün nasıl geçirildiğine bağlı olarak tüm senenin o şekilde geçeceği inancı vardır. Dünyanın en geniş kültürüne sahip olan Nevruz Bayramı, 7 aşamada icra edilir. 21 Mart Nevruz Bayramı’ndan 2 hafta önce insanlar tarafından kötü söz orucu tutulduğu bilinmektedir. Orucu tutan insanlar kötü söz söylemenin günah olduğunu varsayar ve bunu yapmaktan kaçınır. Nevruz bitene kadar ise herkes geçmiş yılın acılarını ve sıkıntılarını unutmaya çalışır, küs olanlar ise barıştırılır. Uzun ve sert geçen kış ayları ardından doğanın Bahar ile birlikte yeniden canlanması Nevruz ile sembolize edilir. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar pek çok kültürü etkileye, dayanışmayı, toplumsal birliği ve yardımlaşmayı sağlayan içeriği ile 21 Mart Nevruz Bayramı varlığını korumaktadır.