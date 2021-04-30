Cumhurbaşkanı Erdoğan Korona Virüs Aşıları Hakkında Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Hazreti Ali Camii’de kılmış olduğu cuma namazı ardından önemli açıklamalar yaptı. Başbakan Erdoğan korona virüs aşı tedariğinde problem yaşanmadığını ve yaşanmayacağını belirtti. Yapılan açıklama sırasında yerli aşının hazır olacağı tarihte belirtildi ve Sputnik V’den yüklü miktarda bekledikleri söylenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorunu için düzenlenen gayri resmi Birleşmiş Milletler Zirvesi hakkında da konuştu ve Güney Kıbrıs'a güvenmediğini, onların yalancı olduğunu söyledi.

İstanbul'daki Hz. Ali Camii’de cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin yanına geldi ve açıklamalarda bulundu. Basın mensupları tarafından sorulan yerli aşı, aşı tedariği, tam kapanma ve Kıbrıs zirvesi ile ilgili konulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cevap geldi. Cumhurbaşkanı, aşı hakkında herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediğini ve elde de yeterli derecede aşı olduğunu söyledi. Rusya ile aşı anlaşması yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, BionTech'ten de ek dozların geleceğini söyledi.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşı çalışmaları hakkında da bir tarih verdi ve Eylül ile Ekim ayına işaret etti. Türkiye'nin elinde yeterli aşı bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Sputnik V aşısının da geleceğini söyledi. Bunun yanı sıra, gerekirse Sayın Başkan ile bir görüşme yapacaklarını da ifade etti. Sayın Putin ile yapılacak olan görüşmede bu iş hakkında çok ciddi miktarlarda Sputnik V aşısının Rusya'dan geleceği söylenildi. Diğer taraftan, Şi Cinping ile de önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konu hakkında bir görüşme yapılacağı ve oradan da yeniden ciddi miktarda aşı gelmesi ile ciddi sayının yakalanacağı açıklandı. Yerli aşı çalışmaları ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulundu ve üretim ile ilgili bilgi verdi. Eylül Ekim ayları gibi yerli aşı çalışmalarının da üretime geçeceği duyurulan bilgiler arasında yer aldı.