Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısa Çalışma Ödeneği Açıklamalarına Tepkiler Sürüyor

Küresel anlamda etkisini gösteren korona virüs salgını boyunca ülkemizde de binlerce vatandaşımız maddi açıdan oldukça zorlandı. İşlerini kaybettiler. İşlerini kaybeden ya da yarı zamanlı çalışan vatandaşlarımıza ise bu dönemde yine devlet destekleri verildi. Bu desteklerden biri de kısa çalışma ödeneğiydi. Kısa çalışma ödeneği 2020 yılında yürürlüğe girmişti ve geçtiğimiz süre boyunca Cumhurbaşkanı kararı ile defalarca uzatıldı. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor, KÇÖ uzatılacak mı? Binlerce kişinin merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu. Detaylar haberimizde;

Çin’de başlayan korona virüs salgını kısa sürece dünyaya saran bir salgına dönüşmüştü. Salgın hayatımıza girdiği ilk noktada sadece sağlığımızı riske derken kısa sürede maddi açıdan da bizleri zorlamaya başladı. Küresel ticaretin durma noktası gelmesi ve uzun süren kapanmalar sonucunda birçok ülke küçülmeye gitti. Ülkemizde ekonomik anlamda daralma yaşanmasa da yine salgının maddi sonuçları oldu. Aylarca kapalı kalan fabrikalar, kepenk açamayan esnaflar haliyle de işlerine gidemeyen vatandaşlar oldu. İşçilere yönelik devlet desteği ise salgının daha ilk günlerinde gelmişti. Kısa Çalışma Ödeneği ile milyonlarca işçi ailesi desteklenmişti. Kısa Çalışma Ödeneği ilk çıktığında geçici olarak çıkarılmış olsa da salgının seyri boyunca hala ihtiyaç duyulduğu için Cumhurbaşkanı Kararı ile defalarca uzatıldı. Mart ayı itibariyle de Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa çalışma ödeneğinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu.

KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’daydı. Kabine Toplantısı sırasından yaptığı açıklamada Sayın Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneğinin mart ayı ile birlikte sona ereceğini açıklamıştı.

İşçilerimizi salgın sürecinde maddi anlamda destekleyen bu desteğin kalkmasına da itirazlar gecikmedi. Birçok işçi ve iş veren sendikası kısa çalışma ödeneğinin tekrardan uzatılmasını istiyordu. Gündeme olan Kısa Çalışma Ödeneğine dair tartışmalar hala devam ediyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN SONA ERECEK? UZATILDI MI?

Aylardır vatandaşlarımızın hesaplarına düzenli olarak yatan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği gündemden düşmeyen bir konu. Mart ayında tekrar ülke çapında normalleşme adımları atıldı. Ödeneğin son verileceği tarih içinse 31 Mart işaret edildi. Ödenek için uzatılma kararı gelmezse eğer 31 Mart itibariyle kısa çalışma ödeneği sona ermiş olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SONA MI ERİYOR?

Kabine toplantısından sonra açıklamalar da bulunan Erdoğan, merak edilen soruları da yanıtladı. Erdoğan konuya dair, 3,7 milyon çalışana 30 milyar liralık kısa çalışma ödeneği yapıldığını açıkladı. Yapılandırmalardan da bahseden Sayın Recep Erdoğan, ücretsiz izinde olan 2,5 milyona da 10 milyar yakın nakit destek sağlandığını aktardı. İşsizlik ödeneğinin de 1 milyon kişiye şimdiye kadar 5,5 milyar lira ödeme yapıldı. 2 aylık telafi çalışma süresinin de dört aya uzatıldığını belirtti. Tüm teşvik ve desteklerin 80milyara dayandığını söyleyen Başkan Erdoğan kısa çalışma ödeneklerinin mart ayıyla birlikte biteceğini kesin olarak açıkladı. Kısa Çalışma Ödeneklerinde şu ana kadar gelen açıklamalara göre bir uzatma olmayacak.

DERNEKLERDEN TALEP GELMEYE DEVAM EDİYOR

Kısa Çalışma Ödeneklerinin uzatılmasına dair ise talep sadece halktan değil derneklerden de gelmeye devam ediyor. Hem işçi hem de iş veren dernekleri kısa çalışma ödeneğinin yaz aylarına kadar uzatılmasını talep ediyor. Fakat aksi bir karar ya da söylem henüz gelmiş değil.

PRİM BORÇLARI 6 AY ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan son konuşmasında 1,3 milyon işyerinin 40 milyar liraya varan prim borcunun da 6 ay boyunca ertelendiğini açıkladı. Test ve bakım hizmetleri için genel sağlık sigortasının 7,8 milyar liraya kadar desteklediğini, salgın boyunca sosyal destek programları kapsamında 6,5 milyar lira halka destek verildiğini belirtti.

Salgın için düzenlenen destek kampanyasında da 2 milyar lirayı aşkım yardım toplandığını ve ihtiyaç sahibi hanelere verildiğinibelirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının etkilerini azaltmak için yapılan ekonomik istikrar paketinin de basınla paylaşıldığını aktardı.

Esnaflara yönelik kira destekleri devam ederken, birçok esnafa da yine salgın sürecince kalıcı vergi muafiyeti getirildi. Kısa Çalıma Ödeneğinin yerini farklı bir yardım alacak mı o da henüz belli değil. Fakat normalleşme adımlarının ülke genelinde atılmayla başlanması nedeniyle bu konuda yeni bir destek de gelmeyebilir.