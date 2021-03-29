Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yastık Altı Birikimi İçin Vatandaşa Çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Mart pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalar ile vatandaşlara seslendi. kabinede o zaman önemli kararlar açıklayan Erdoğan, vatandaşlara da seslenmeyi ihmal etmedi.

Düzenlenen kabine neticesinde, önemli kararlar alındı. Kontrollü normalleşmeye adım adım geçişte artan vakalar yeni kararlar alınmasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamaların ardından vatandaşlara bazı çağrılarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı çağrılarda bulundu. Erdoğan vatandaşlardan, yastık altı birikimler için bazı açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımız evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı altında yapıldı.

Kabine toplantısı, yaklaşık olarak üç buçuk saat sürdü. Kabine toplantısı bittikten sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamera karşısında açıklama yaparak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen konu başlıkları üzerine konuştu ve açıklamalar yaptı. Vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan " Gelin Ülkemize Yatırım Yapın" başlığı altında açıklama yapan Erdoğan yatırımcılara seslenmeyi ihmal etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum. Gelin ülkemize yatırım yapın. Artık ülkemiz yapılacak yatırımların, küresel düzeyde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmasının ötesine geçerek küresel bir merkez haline geliyor." açıklamasını yaptı.

Vatandaşların ellerinde bulundurduğu yastık altı birikimleri için, ekonomiye kazandırmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 103 bin yeni şirket açılırken kapanan şirket sayısı 16 bini bile bulmadı. 75 bin 700 adet uluslararası sermayeli şirketin 11 binden fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başladı."

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 20:56