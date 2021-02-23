Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Penaltılı Mesaj!

Cumhurbaşkanı İzmir'de stad açılışı yaptı, Göztepe stadının açılışını yapan Erdoğan sosyal medya üzerinden dikkatleri kendi üzerine çeken bir paylaşım yaptı. Video konferans yöntemi ile açılışını yapmış olduğu Göztepe Gürsel Aksel Stadına giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı incelemelerde bulundu. Sahada penaltı atışı gerçekleştiren Erdoğan o anları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Aynı zamanda, futbol topunu imzalamayı da ile ihmal etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Göztepe Gürsel Aksel Stadı gezisinde Eski Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Göztepe Kulübü 46. Başkanı Mehmet Sepil’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stad gezisinde karşılayanlar arasındaydı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir Twitter paylaşımı geldi. Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın açılışına katılmış olduğu zaman çeken bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşmış olduğu fotoğrafta gol atarken çekilmiş olan pozunun altına Recep Tayyip Erdoğan şu notu düştü, ‘’Durmak yok gollere devam’’. paylaşımını yaptı.

Açılışına katılmış olduğu Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda eğlenceli anlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden binlerce etkileşim aldı.AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın korumuş olduğu kaleye penaltı atışı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o eğlenceli dakikalarına Twitter hesabı üzerinden paylaşmayı da ihmal etmedi.

‘’Durmak Yok Gollere Devam’’

Yapmış olduğu paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘’ Durmak yok gollere devam’’ açıklamasını bırakırken, açıklamanın sonunda da Türk bayrağı emojisine ekledi.

Twitter hesabından paylaşmış olduğu hareketli gif, binlerce retweet, beğeni ve etkileşim alırken, çoğu kişi Erdoğan'ı destekleyen yorumlar attı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanın penaltı atışı gerçekleştirirken paylaşmış olduğu tweet in altına bazı vatandaşlar da Recep Tayyip Erdoğan'ın seslerini duyması istedikleri konuda paylaşımın altına kendilerini ifade eden yorumlar yaptı.