Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail tarafından ailesine karşı yapılan saldırılar ile ilgili konuştu ve “Tüm dünya bu saldırıları görmezden gelse de İsrail'in yapmış olduğu zulme biz eyvallah etmeyeceğiz.” şeklinde açıklamalar gerçekleşti. İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs ve Filistin şehirlerinde sergilemiş olduğu saldırganlığa karşı çıkmanın insanlığın tamamının namus borcu olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler bünyesinde başlatılacak olan her girişimine destek vermek amacıyla hazır olduğunu da ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatı ile video konferans yöntemi ile bayramlaştı ve bazı konuşmalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin geniş coğrafyanın mesuliyetini üzerinde taşıyan büyük bir bölge olduğunu açıkladı ve Türkistan’dan Kırım’a, Güney Asya'dan Kuzey Afrika'ya ve Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar ülkemizin merkezinde yer almış olduğu bu geniş coğrafyada yaşanan olumsuz ya da olumlu hadiselerin bizi doğrudan ilgilendirdiği bilgileri paylaşıldı. Kardeşlerimizin ve gönül dostlarımızın sıkıntısı sıkıntımız, sevinci ise sevincimizdir denildi. Filistin topraklarında ve özellikle Kudüs'te uzun süredir devam etmekte olan Ramazan ayının son günlerinde ise iyice artış gösteren saldırılar sebebiyle bayrama buruk bir şekilde giriş yaptığımız açıklandı. Dertli olduğumuz belirtildi ve Türkiye'nin bu konudaki tavrını tamamen ilkesel olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi kökenden, hangi mezhepten ve hangi inançtan olursa olsun herkesi, her kurumu ve her devleti bir an önce harekete geçmeye davet etti. Konu ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Genel Kurul’da alınan kararlara uygun bir şekilde hızlı olarak barışı ve huzuru sağlayacak adımlar atması şarttır, şeklinde ifadeler kullanıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da derhal etkin ve somut bir tutum almadığı sürece kendi varlığını inkar etmiş olacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her ne yapılacaksa bunun derhal gerçekleşmesi gerektiği konusuna vurguda bulundu.