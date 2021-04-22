Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınlamış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili olan mesaj dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınlamış olduğu mesajda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duyguları ile kutladığı yazısına yer verildi.

Erdoğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan etmiş olduğu 23 Nisan'ın çocuklarımız, milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını dilediğini belirtti. Bu sene 23 Nisan'ın küresel korona virüs salgını sebebiyle dünya çocukları ile bir araya gelinmeden kutlansa da bu anlamlı gün 23 Nisan'ın heyecanının ve coşkusunun tüm çocuklarımız ve millet ile birlikte hep birlikte yaşandığı açıklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturuyla milli iradenin ve yüce Türk Milleti'nin bağımsızlığının dünyaya ilan edilerek açıldığı ve istikbal mücadelesi ile bağımsızlığın öncüsü olduğu bilgileri paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de gününden bugüne kadar pek çok badire atlattığı ve milli mücadelede şerefle kazandığı gazilik payesini 15 Temmuz gününde darbe teşebbüsü ile ikinci kez aldığı belirtildi.

Aziz Türk milletinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye ideali ile kenetlendiği i ve daha güçlü daha büyük ve daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak adına var gücümüz ile çalıştığımız açıklamaları yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk milletinin çocuklara verdiği değer ve önemin en güzel tezahürlerinden biri olduğu ve bu sebeple çocuklar ile gençlerimizin Türkiye'nin en kıymetli hazineleri olduğu vurgusu gerçekleşti. Şanlı Türk tarihinden alınan güç ve evlatların enerjisi ile birlikte bugünün dinamizmi ile birleşerek 2023 yılı ve gelecek hedeflerine emin adımlarla ilerlediğimiz açıklandı.