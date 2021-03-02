Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı! Yeni Dönemin İlk Günü Yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı ardından basın toplantısında açıklamalar yapmıştı. Normalleşmeye ilk adım olarak 1 Mart tarihi gösterilmiş ve açıklandığı gibi gününde yeni kararlar alınmıştı. Erdoğan’ın salgın kapsamında normalleşme adımlar kararı ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Düzenlenen basın toplantısında kafe, pastane, restoran gibi işletmelerin açılacağı duyurulmuş ve hazırlıklar başlamıştı. Bildirilen kararlara göre yüzde 50 kapasiteli olarak açıklaması planlanan yerlerin ilk müşterilerine servis yaptığı öğrenildi. Aynı zamanda okullarda da yüz yüze eğitim başlamış oldu.

Dün akşam saatlerinde Kabine Toplantısı yapılmış ve vatandaşa alınan kararlar açıklanmış idi. Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalar ile tüm ülkenin merak ettiği konulara açıklık getirilmiş ve beklenen gelişmeler yaşanmıştı. Son olarak edinilen bilgilere göre çok yüksek risk bulunduran şehirler harici kafeterya, restoran, lokanta gibi mekanlar açıldı. Bu iş yerlerinin sabah saat 07.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmetlerini sürdüreceği bildirildi.

Bununla birlikte akşam saat 21.00 ile sabah saat 05.00’a kadar olan süreçte sokağa çıkma yasağı uygulamasına aynı şekilde devam edilecek. Bu gelişmenin yanı sıra okullarda yüz yüze eğitimin ne olacağı da merak konusu olmuş ve yeni kararlar alınmıştı. Normalleşmenin ilk günü olarak 2 Mart Salı itibarı ile okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. Ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceği duyurulmuştu. Sabah saatlerinde belirtilen sınıflara giden öğrenciler, okulları ve öğretmenleri ile kavuştu.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından kafe gibi işletmeler hakkında da yeni kararlar alınmış ve belirtilen saatler içerisinde iş yerlerinin açılmasına karar verilmişti. Mart ayının ilk gününe normalleşme sürecinin başlangıcı olarak vurgu yapılmıştı. Erdoğan, kontrollü normalleşmeye geçme adına kafe, pastane ve restoran gibi işletmelerin açıklanan saatlerde hizmet verebileceğini söylemişti. Uzun bir sürenin ardından iş yerlerinde temizlik yapan işletme sahipleri sabah saatlerinde kapılarını açıp müşterileri kabul etti. İçeri girip hizmet alan müşteriler, durumdan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.