Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni harekâtlar başlatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristler tarafından katledilmesi konusunda Batı'nın hala sessiz kaldığını ifade etti. Batılı ülkelerin kendilerinde bu tarz olaylar yaşandığı zaman yaygara çıkardıklarını belirten Erdoğan, söz konusu ülkelerin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimine karşı da sessiz kaldıklarını hatırlattı. Erdoğan, ne olursa olsun Türkiye'nin teröristlere hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğini ifade etti.

"Teröristlere mezar oldu"

Tendürek ve Gabar'ın PKK'lı teröristlere mezar olduğuna dikkat çeken Erdoğan, terör ile mücadelenin durmadan devam edeceğini dile getirdi. 13 Türk vatandaşının şehit edildiği Gara'nın kritik ve sorunlu bir bölge olduğunu aktaran Erdoğan, söz konusu bölgenin düştüğünü söyledi.

"Yeni harekâtlar başlatılacak"

Erdoğan, ilerleyen süreçte terör tehdidin fazla olduğu yerlere yönelik yeni harekâtlar başlatılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'na Gara operasyonuna ilişkin bilgi verdiğini aktaran Erdoğan, bakanların daha sonra İYİ Parti'ye yönelik bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Erdoğan, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli'nin de "zaten TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) dinleyeceklerini, bu nedenle ziyarete gerek olmadığını" ifade ettiğini aktardı.

Ne olmuştu?

- Gara bölgesine yönelik 10 Şubat 2021'de başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı esnasında 13 Türk vatandaşının PKK terör örgütünce şehit edildiği tespit edilmişti. 12 Türk vatandaşının kafasından, 1 Türk vatandaşının ise omzundan vurulduğu ifade edilmişti. Söz konusu vatandaşların harekâtın başlangıcında sözde mağara sorumlusu tarafından şehit edildiği öğrenilmişti. Milli Savunma Bakanı Akar, hain saldırının faillerinin etkisiz duruma getirildiğini duyurmuştu.

- ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Gara'da 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin "doğruysa" kınandığını ifade etmişti. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör ile mücadele ettiğini vurgulayan ülkelerin Gara'daki katliam karşısında sustuklarını veya "doğruysa" şeklindeki ifadelerle söz konusu katliamı geçiştirmeye çalıştıklarını söylemişti. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Ankara Büyükelçisi Satterfield önce Dışişleri Bakanlığına, daha sonra Milli Savunma Bakanlığına davet edilmişti. Büyükelçiye Gara'daki katliama yönelik adli tıp raporları ile fotoğraflar gösterilmişti. Satterfield'ın, saldırıdan PKK terör örgütünü sorumlu tuttuklarına dair açıklama yaptığı ifade edilmişti.

- Erdoğan da ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) PKK/YPG terör örgütüne destek verdiğini belirtmişti. Söz konusu ülke tarafından Irak'ın kuzeyine tankların ve mühimmatlarla dolu tırların gönderildiğini kaydeden Erdoğan, bu mühimmatların teröristlere verildiğini söylemişti.

- CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, 5,5 senedir PKK'lı teröristlerin elinde tuttuğu Türk vatandaşlarının kurtarılması için ne yapıldığını sormuş, Erdoğan'dan yanıt beklediğini söylemişti. İYİ Parti İzmir Milletvekili Çıray da Erdoğan'ın 10 Şubat 2021 tarihinde vereceğini duyurduğu ancak daha sonra vermediği müjdenin Pençe Kartal-2 Harekâtı ile ilgisi olup olmadığını sormuştu.