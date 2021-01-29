Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu: İşte hukuk reformu paketinin ayrıntıları!

Türkiye'de hukuk alanında yeni reformlara yönelik çalışmalar sona erdi. İnsan Hakları Eylem Planı'nın hazırlık sürecini Adalet Bakanı Gül yürüttü. Bu süreçte 5 çalıştay ile birçok toplantının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Hazırlık sürecinde neler yapıldı?

İş dünyası temsilcileri, gayrimüslim cemaat temsilcileri, basın mensupları, öğretim görevlileri, yargı üyeleri, hukukçular ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapılarak fikir alışverişi yapıldı. Öte yandan, TBB (Türkiye Barolar Birliği), HSK (Hâkimler ve Savcılar Kurulu), Danıştay, Yargıtay ve AYM (Anayasa Mahkemesi) ile toplantılar gerçekleştirildi. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı), BM (Birleşmiş Milletler), AB (Avrupa Birliği), Avrupa Konseyi, AYM (Anayasa Mahkemesi) ve AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) gibi kurumlar tarafından verilen kararlar ve hazırlanan raporlar ele alındı. Diğer ülkelere ait İnsan Hakları Eylem Planlarına bakıldı. Bütün bakanlıklar ile toplantılar düzenlendi.

Detaylar ortaya çıktı

Söz konusu çalışmaların ardından Adalet Bakanlığı tarafından bir taslak metin oluşturuldu. Bu metin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne getirildi. Merakla beklenen hukuk reformu paketine ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Hak ve özgürlükler koruma altında olacak

İnsan Hakları Eylem Planı'nda insanların hak ve özgürlüklerini koruma konusunda devletin görevine işaret ediliyor. Söz konusu planda insanların hak ve özgürlüklerini koruyacak çeşitli düzenlemeler bulunuyor. Taslak metinde mülkiyet hakkının etkili bir şekilde muhafaza edilmesi, özel yaşamın garanti altın alınması, adaletli yargılanma hakkında güç kazandırılması ve hukuk alanında şeffaflık ve öngörülebilirlik gibi başlıklar yer alıyor. Taslak metne ilişkin inceleme yapıldıktan sonra reform paketi hazır hale getirilecek. Erdoğan da bu paketin ayrıntılarını Türk milletine duyuracak.

Kadınlara yönelik şiddet

Söz konusu taslak metinde, zabıta, mahalle ve çarşı bekçilerine yönelik insan hakları eğitiminin sağlanacağı ifade edildi. Kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla hamlelerde bulunulacağı bildirildi. Eşe yönelik suçlara ilişkin ağırlaştırıcı nedenlerin, boşanan tarafı da dâhil edecek biçimde genişletilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Kadına yönelik ısrarlı takip

Hukuk reformu paketinde, tek taraflı ve ısrarlı bir şekilde süren takibin "ayrı bir suç" şeklinde değerlendirileceği ifade edildi. Bir kadını haberleşme yöntemiyle veya fiziksel olarak ısrarlı biçimde takip edenlere ceza verileceği bildirildi.

Boşanma davaları

Tarafların yıpranmasını önlemek için boşanma davalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağı ifade edildi. Söz konusu davaların istinaf mahkemesine gitmeyeceği belirtildi. Yargıtay'da bu davaların temyiz incelemesiyle neticelendirileceği kaydedildi.

Çocukların taraf olduğu davalar

Çocukların taraf olarak bulunduğu davalarda psikolojilerini olumsuz yönde etkilememek için makul bir adliye konseptinin uygulanacağı belirtildi. Hâkimlerin söz konusu davalarda cübbe giymeyecekleri belirtildi.

Hayvanlara yönelik suçlar

Hayvanlara yönelik suçların artık "cana karşı işlenen suç" kapsamında olacağı ve bu suçları işleyen kişilere gereken cezanın verileceği kaydedildi.

Güvenli gıda arzı

Türkiye'de güvenli gıda arzını sağlamak ve konuya ilişkin topluma bilgi vermek amacıyla bağımsız bir yapının kurulacağı ifade edildi. Bu yapıda tüketici kuruluşlarının da bulunacağı aktarıldı.

Hukuk reformu paketi ne zaman açıklanacak?

Hukuk reformu paketinin Erdoğan tarafından Şubat ayında duyurulması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 11:30