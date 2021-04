Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 Senesi Şahlanış Zamanı Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılış törenine Huber Köşkü’nden katıldı ve bir konuşma gerçekleştirdi. Yapmış olduğu konuşmalar ile dikkatleri üzerine toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 senesini bir şahlanış yoluna dönüştüreceklerini belirtti. Köprünün toplam yatırım tutarının 439 milyon lira olduğu ve Hasankeyf’in yeni merkezi ile olan irtibatının da sağlanacağı ifade edildi. Köprü ile akaryakıttan ve zamandan önemli ölçüde tasarruf edileceği ve bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacağı açıklandı.

Açılışı yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü'nün millete, şehre ve ülkeye hayırlı olması dilendi. Midyat, Batman, Gercüş ve Hasankeyf yolu üzerindeki bu köprü ile bölgeye gurur verici bir yatırımın daha kazandırıldığı açıklandı. Türkiye'nin ihtiyacının eser ve hizmet siyaseti olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ifade edilirken bu anlayış ile ülkenin dört bir yanına mühür vurulduğu söylenildi.

Son 19 senede şehirler arasındaki gelişmişlik farklarının giderme amacı ile atılan her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantıların daima karşılarına çıktığı açıklamaları yapıldı. Her türlü alçaklığa imza attıkları ve her türlü iğrençliği de sergiledikleri Erdoğan tarafından söylenildi. Yol yapıldığı zaman işçilerin katledildiği, baraj yapıldığı zaman ise müteahhitlerin tehdit edildiği söylenildi.

Okul yapıldığı zaman ise gencecik öğretmenlerin şehit edildiğini, bölgeye getirilen işadamlarının baskı ile yıldırılmaya çalışıldığı ve belediye araçlarını halka hizmet vermek dışında sokaklara hendek ve çukur açmak için kullandıkları belirtildi.

Aynı zamanda Ilısu Barajı’nı kötüleme yarışına girenler için bu dev eserin ihtişamı karşısında ezildiler şeklinde açıklamalar yapıldı. İktidara gelindiği zaman 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol var iken bu yolların 28 bin 200 kilometreye ve otoyolların iki katından fazla mesafeye çıkarıldığı açıklandı. Tünel uzunluğunun ise 50 kilometreden 595 kilometreye ulaştığı belirtildi. Demiryollarında da Türkiye'nin hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ile tanıştığı ifade edildi.