Cumartesi Anneleri “Tek Dileğimiz Bir Mezar” Dedi

Düzenlenen eylemin 700. haftasında Cumartesi Anneleri, gündem olan sözler söyledi. Kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek isteyen Cumartesi Anneleri arasında bulunan kayıp yakını Maside Ocak, tek dileğinin yalnızca bir mezar istemek olduğunu ve bu ülkede mezar istemenin de suç olduğunu söyledi. Aynı zamanda bu adaletin Cumartesi Anneleri’ne neden gelmediği sorusunu yöneltti. Düzenlenen eylemin 700. haftasında polis ekiplerinin müdahale ederek gözaltına almış olduğu 46 kişi hakkında açılan davanın bir duruşması 25 Mart tarihinde görüldü. 12 Temmuz tarihine ertelendiği öğrenilen duruşma hakkında Maside Ocak’ın sözleri dikkat çekti.

Cumartesi Anneleri tarafından düzenlenen 700. hafta eylemine polis ekipleri müdahale etmiş ve aralarında kayıp yakınlarının da bulunduğu 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti. Gözaltına alınan 46 kişi hakkında kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama iddiası ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet maddesi sebebi ile dava açıldığı ifade edilmişti. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış ve kayıp yakınları Maide Ocak, Hasan Karakoç ve Besna Tosun’un da aralarında bulunduğu 46 kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendiği yazıldı.

İstanbul 21. Asliye Ceza mahkemesindeki duruşmanın daha geniş olan 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü öğrenildi. Duruşmaya, Cumartesi Anneleri, sanıklar, avukatlar, CHP Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ve Turan Akdoğan da katıldı.

Kimlik tespiti sonrasında Avukat Öztürk Türkdoğan, sanıklarının beraat edilmesi talebinde bulundu. Avukat Türkdoğan, yapmış olduğu açıklamada Cumartesi Anneleri’nin ve İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu’nun 7 hafta boyunca yapmış olduğu ve geleneksel hale getirilen kendi kuralları olan adalet arama toplantısının yasaklanması için kanuna aykırıdır dedi.

Alınmış olan yasaklama kararının toplantıdan önce tebliğ edilmemesinin de kanuna aykırı olduğunu belirten Avukat Öztürk Türkdoğan, toplantının zor kullanarak engellenmesi ile çok sayıda kişinin gözaltına alınması için de kanuna aykırıdır ifadelerini kullandı. Aslında hiç açılmaması gereken bir dava ile karşı karşıya olduklarını belirten Türkdoğan, usul ekonomisi uyarınca yargılama sonucu ulaşılabilecek sonucun daha en başından belli olduğundan yani ortada herhangi bir suç olmadığından derhal beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.