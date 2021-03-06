Cübbeli Ahmet Hoca amansız hastalığını açıkladı!

YouTube kanalı üzerinden haftalık sohbet yayınları yapan ve "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dini sohbetlerinin dışında renkli kişiliğiyle öne çıkıyor. Daha önce Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programlarına da katılan ve eğlenceli söylemleriyle halkın ilgisini çeken Cübbeli Ahmet Hoca, dün akşam TV100'de yayınlanan "Kayıt Dışı" programının konuğu oldu. Bu kez hastalığından dem vuran Cübbeli, amansız hastalığından bahsetti.

"Programa çıkacağım için ilaç almadım"

Zaman zaman iltihaplı romatizma atakları geçirdiğini kaydeden Ahmet Mahmut Ünlü, behçet hastalığına da yakalandığını belirtti. Çektiği büyük ağrılar nedeniyle tedavi gördüğünü aktaran Ünlü, yeşil reçeteli ağrı kesiciler kullanarak ağrılarını dindirmeye çalıştığını ifade etti. Zaman zaman iltihaplı romatizma atakları geçirdiğini aktaran Ünlü, yayınlarına devam etse de bu rahatsızlıkların kendisini yorduğunu dile getirdi. Programa çıkmak için dün gece alması gereken ilacı almadığını belirten Cübbeli, ilacı atlaması sebebiyle bir tutukluğun söz konusu olabileceğini kaydetti.

Cübbeli'nin hastalığı olan iltihaplı romatizma nedir?

Dün gece televiayon ekranlarında behçet hastalığıyla birlikte iltihaplı romatizma atakları geçirdiğini kaydeden Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu açıklamasının ardından iltihaplı romatizma nedir? soruları internette aratılmaya başlandı. Halk arasında iltihaplı romatizma denilen "romatoit artrit hastalığı"nın kalıtımsal olarak da çocuklara geçebildiği kaydedildi. Tedaviler sonucunda ağrıların dindirilebileceği ancak romatizmanın yok olmayacağı bildirildi. İnaktif ve aktif olarak iki dönemi bulunan hastalığın aktif döneminde vücutta şişlikler ve ağrılar artar, zaman zaman ateş yükselebilir. İnaktif dönemde ise hasta, dizini tam olarak bükemeyebilir. Kilo kaybı, halsizlik ve iştahsızlığn görüldüğü iltihaplı romatizma hastalığında midede şişkinlik ve kronik yorgunluk da etkili olur.