Covid 19 Aşısı Üzerinde Çalışan Bilim Adamının Şüpheli Ölümü

Coronavirüs aşısı üzerinde çalışan 45 yaşındaki bilim adamının şüpheli ölümü ülkede kaos yarattı. Rusya'da, Covid 19 aşısı üzerinde çalışan bir bilim insanının ölümü ülkede gündem oldu. Bilim insanının evinin camından düştüğü ve bıçak yarasının olduğu belirlendi. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya’daki coronavirüs aşısına dair çalışmalarda büyük bir ilerleme sağladığı belirtilen 45 yaşındaki Alexander Kagansky dün gece 14’üncü kattaki apartman dairesinden şüpheli bir şekilde düşerek can verdi. Alexander Kagansky'in vücudunda bıçaklanma izleri olduğu belirtildi.

Rusya'da St. Petersburg’da yaşanan şüpheli olayla ilgili soruşturmada Kagansky’nin düşmeden önce evde bir kişiyle boğuştuğuna yer verildi. Alexander Kagansky 'in 13 yıl İskoçya’da çalışma yaptığı, 2017’den beri Rusya’daki Far Eastern Federal Üniversitesi’ndeki Genom ve Canlandırıcı Tıp Merkezi’nde direktör olarak çalıştığına yer verildi. Yetkililer Kagansky’nin ölmeden önce coronavirüs aşısı üzerinde büyük bir ilerle kaydettiğini duyurdu.

Yetkililer şüpheli ölüm ile ilgili olarak 45 yaşındaki bir adamın şüpheli olduğunu açıkladı.