CoronaVac aşısına ilk kez bir Avrupa ülkesi onay verdi!

Türkiye, Çin tarafından üretilen CoronaVac aşısını toplu aşılamada kullanıyor. Türkiye'ye ilk sevkiyat kapsamında 3 milyon doz, ikinci sevkiyat kapsamında toplam 10 milyon doz CoronaVac aşısı geldi. CoronaVac isimli koronavirüs aşısını onaylayan ilk AB (Avrupa Birliği) ülkesi ise Macaristan oldu.

Kullanım onayı verildi

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Hizmetleri Müdürü Müller, CoronaVac aşısına ilişkin İlaç ve Gıda Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığını ve söz konusu aşının testlerden başarılı bir şekilde geçtiğini ifade etti. Müller, CoronaVac aşısına kullanım onayı verildiğini bildirdi. CoronaVac aşısı Macaristan'da onay verilen beşinci koronavirüs aşısı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu AB (Avrupa Birliği) ülkesinde önceden Sputnik V, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarına kullanım izni verilmişti.

Başbakan Orban: Çin aşısını yaptıracağım

Macaristan Başbakanı Orban, CoronaVac aşısına kullanım onayı verilmesinden çok memnun olduğunu ifade ederek, kendisinin bu aşıyı yaptıracağını belirtti. Ülkedeki aşı programının sıkıntısız bir şekilde sürdüğünü kaydeden Orban, sağlık personeli ile bakım evlerinde kalan kişilerin aşılandığını duyurdu. Orban, önümüzdeki hafta diğer vatandaşlara yönelik aşılama sürecine geçileceğini belirtti.

"CoronaVac aşısına güveniyorum"

Macaristan genelinde 2 milyon insanın koronavirüs aşısı yaptırmak üzere kayıt olduğunu ifade eden Orban, Çin aşısına verilen onaydan dolayı sevindiğini ve kısa süre içerisinde Çin ile CoronaVac aşısı için anlaşma imzalayacağını duyurdu. Orban, CoronaVac aşısına güvendiğini belirterek, söz konusu aşı için bekleyeceğini ifade etti.

Macaristan'da koronavirüs tablosu

Macaristan'da son bir saatte 1.459 vaka tespit edilirken, 83 kişi koronavirüsten öldü. Söz konusu ülkede şu ana kadar 364 bin 909 vaka kayıtlara geçerken, 12 bin 374 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Macaristan'da koronavirüs önlemleri

Macaristan, Avrupa'da koronavirüs sebebiyle sınırlarını yabancı ülke vatandaşlarına tümüyle kapatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu ülkede bir senedir aşamalı şekilde artırılan tedbirler devam ediyor. Macaristan'da sokağa çıkma yasağı saat 20.00 ile saat 05.00 arasında uygulanıyor. İlk dereceli okullar ve orta dereceli okulların yanı sıra üniversitelerde uzaktan eğitim sistemi sürdürülen Macaristan'da eğlence merkezleri, restoran ve kafeler yalnızca paket servis hizmeti sunabiliyor.

Söz konusu ülkede toplantı yasağı var. Bu yasak belirli katılımcı sayısının üstünde olan cenaze törenleri ve düğünler ile spor müsabakalarını da kapsıyor. Ülkeye girişlerde negatif sonuçlu raporu ibraz etmeyen kişiler 10 gün karantinada tutuluyor. Macaristan'da söz konusu tedbirlerin yakın zamanda kaldırılması da beklenmiyor.

Halk aşı yaptırmak istemiyor

Kamuoyu yoklamalarına göre, Macaristan'da yaşayan kişiler koronavirüs aşısına karşı oldukça temkinli görünüyorlar. Vatandaşların yaklaşık 3'te biri aşılanmak istemiyor. Macarlar en fazla Pfizer/BioNTech aşısına güveniyorlar.