Çorlu Tren Kazasını Araştıran Gazeteciye Tazminat Cezası

Çorlu’da gerçekleşen tren kazasında, 25 kişi hayatını kaybetmiş, 317 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından, TCDD’nin ve diğer kurumların ihmalleri kamuoyunda geniş yer tutmuştu. Çorlu tren kazasını araştıran gezetecilerden biri olan Mustafa Hoş, “yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almak” nedeniyle 40 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

110 bin liralık dava açılmıştı

Mahkeme kararını sosyal medyada paylaştı

Çorlu tren kazasının davasına bakan Sabcı Galip Yılmaz Özkurşun, 25 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilşkin, faciayı takip eden gazeteci Mustafa Hoş’a dava açmıştı. Hoş hakkında, “yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almak”tan 110 bin lira tazminat davası açılmıştı.

Mustafa Hoş, mahkemenin tazminat davası kararını sosyal medyada paylaştı. Hoş, “Çorlu treninde 7’si çocuk 25 insan ihmallerden öldü. Belge ve delillerle ihmalleri ortaya çıkardım. Son bilirkişi ‘TCDD kusurludur’ dedi. Asıl sorumlular halen yargılanmıyor ama bugün ben mahkum oldum. Savcı Galip Yılmaz Özkurşun’un açtığı davada 40 bin TL tazminata karar verildi” ifadesine yer verdi.