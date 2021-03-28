Çöplükte Kanlar İçerisindeydi! Görme Yetisini Kaybeden Köpek Sahiplenildi

2021 senesinin Ocak ayında İstanbul Avcılar'da bir köpek öldüresiye dövülmüş ve çöpe atılmıştı. Çöplükte kanlar içinde inleyerek bulunan köpeğin tedavisinin tamamlandığı öğrenildi. Tamamlanan tedaviler sonucunda sağlığına kavuşan köpek görme yetisine ise tamamen kaybetti. Bu sebeple daha özel bir bakıma ihtiyaç duyan köpeğin sahiplendirildiği bilgisi verildi.

Aziz A., Köpeği Öldüresiye Dövdü! Tedavi Aylarca Devam Etti, Travmalar Yaşandı

Olay 26 Ocak 2021 gününde yaşanmıştı. İstanbul Avcılar'da bulunan Firuzköy Mahallesi'nde Balcıbük Caddesi'nde Aziz A. isimli bir suçlu Rottweiler cinsi dişi bir köpeği öldüresiye dövmüş kanlar içinde bırakmış ve daha sonra çöpe bırakmıştı. Yapılan ihbar üzerine kanlar içerisinde çöplükte duran köpek, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunmuştu. Polis ekipleri ise kanlar içerisinde inleyen köpeği bulduktan sonra zavallı hayvana eziyet eden kişiyi belirlemiş ve isminin Aziz A. olduğunu tespit etmişti. Aziz A.’yı yakalayan polisler Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu polis merkezine suçluyu götürmüştü. Suçlu ise ifadesinde öldüresiye dövdüğü köpeğin 10 tavuğunu öldürdüğünü ve bu olaya çok sinirlendiğini ve ardından kızgınlıkla köpeği dövdüğünü belirtmişti. Bu ifade ardından 1100 lira para cezası uygulanan Aziz A.’ya ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılma kararı çıkmıştı. Öldüresiye dövülen ve kanlar içerisinde kalan talihsiz köpek, önce İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırılmış ve ilk müdahalesi burada gerçekleşmişti.

Cani Tarafından Eziyet Gören Mucize Köpek Hayata Tutundu

İlk müdahale sırasında bir gözü çıkmak üzere olan zavallı köpeğin gözü bu hastanede dikilmiş ve tedavisine devam edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kemerburgaz sahipsiz hayvan geçici Bakımevi’ne götürülmüştü. Bu hastanede de uzun süre tedavi süreci geçiren köpeğin 2 operasyon sonrasında sağlığına kavuştuğunu ancak görme yetisini neredeyse tamamen kaybettiği anlaşıldı. Yaşanan bu dehşet verici olay karşısında kimliğini gizli tutmak isteyen bir hayvan sever ise mucize bir şekilde hayata tutunan zavallı köpeği sahiplendi.

Dr. Karabağlı Yaşananları Anlattı! Aylarca Beslenememiş

Bu zorlu süreçte köpeğin tedavisi ile ilgilenen Dr. Gamze Karabağlı ise hastası hakkında şiddetli bir kafa travması geçirdiğini ve kafasına defalarca darbe aldığını ve bunun sonucunda da çene kemiklerinde, damağında, dişlerinde ve pek çok yerinde yaralara sahip olduğunu belirtti. Tedavi sürecinde ise oldukça depresif bir halde olan köpeği iyileştirmenin oldukça zor olduğunu belirten Dr. köpeğin hiçbir şey yiyip içemediği ve beslenemediğini belirtti. Yapılan operasyonlar sonrasında kendi kendine yemeye başlayan köpeğin her iki gözünde de görüş kaybı olduğunu ve bu sebeple tekrar sokağa dönmesin mümkün olmadığı açıklandı.