Çöp atmadığı için kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mürsel Uluç Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralama ihbarının ardından sağlık ekipleri ile polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Söz konusu ekipler, olayın meydana gelen evin kapısını çaldılar.

Ekipler, kapının açılması üzerine 20 yaşındaki M.K.'nin hem elbisesinde hem de elinde kan olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekiplerin eve girdiği ve 16 yaşındaki K.K.'nin kanlar içerisinde yerde yattığının görüldüğü öğrenildi. Lise öğrencisi olduğu belirtilen K.K.'nin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Çöp atmadığı için öldürmüş

Bunun üzerine üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen M.K.'nin de gözaltına alındığı kaydedildi. İfade veren M.K., misafirliğe giden anne ve babasının evde olmadığını söyledi. M.K., çöp atmadığı için K.K. ile tartışmaya başladığını aktardı. Tartışmanın daha sonra kavga boyutuna geldiğini belirten M.K., kardeşi K.K.'yi göğsünden yaraladığını ve bunu yaparken mutfaktaki ekmek bıçağını kullandığını söyledi. M.K., bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu kaydetti.

11 defa bıçaklanarak öldürülen K.K.'nin cesedi otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kardeşini çöp atmadığı için öldüren M.K. ise hemen Cinayet Büro Amirliği yetkililerine götürüldü. Cinayete ilişkin tahkikatın devam ettiği bildirildi. Diğer yandan, konuya dair bilgi verilen anne ve babanın sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Kütüphane Daire Başkanı'ymış

Cinayet esnasında eşiyle beraber misafirlikte olan babanın, M.K.'nin eğitim gördüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Kütüphane Daire Başkanı olarak görev yürüttüğü tespit edildi. Kardeşini bıçaklayarak öldüren M.K.'nin söz konusu üniversitenin İlahiyat Fakültesi'nde hazırlık öğrencisi olduğu belirlendi.

Sosyal medyada tepki çekti

M.K.'nin çöp dökmediği için kardeşini 11 defa bıçaklayarak öldürmesi sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan bu olay için "akıl tutulması" ifadesini kullandı.