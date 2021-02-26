Çöl tozu uyarısı: Virüsler daha uzun süre havada kalacak!

Çöl tozları ve kumlar, Kuzey Afrika üstünde meydana gelen alçak basınç sistemi ile havalandı. Böylece söz konusu çöl tozları ve kumlar, yüksek basınç alanında yer alan Avrupa'da etkisini göstermeye başladı. Çöl tozları ile kumların yoğunluğunun hafta sonu azalacağı ve Türkiye'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

"Atak sıklığı artabilir"

Konuya ilişkin açıklama Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Şenyiğit'ten geldi. Prof. Dr. Şenyiğit, astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığına sahip olan kişilerde çöl tozları nedeniyle atak sıklığının artabileceğini dile getirdi.

"Kapı ve pencereleri kapalı tutun"

Çöl tozlarının yoğun olarak görüleceği yerlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şenyiğit, kronik rahatsızlığa sahip olan kişilerin de daha temkinli olması için uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şenyiğit, astım, alerji ve bronşit gibi rahatsızlıklara sahip olan kişilerin daha da dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

"Bulanık bir hava varsa..."

Çöl tozlarının geldiğinin nasıl anlaşılacağına değinen Prof. Dr. Şenyiğit, pencereden dışarı bakıldığı zaman bulanık bir hava olması durumunda çöl tozlarının geldiğinin anlaşılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şenyiğit, böyle bir durumda pencere ve kapıların açılmaması gerektiğinin altının çizerek, hafta sonları zaten sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını dile getirdi. Kronik rahatsızlıklara sahip olan insanların acil gereksinimleri için bile olsa dışarı çıkmamaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Şenyiğit, bu gereksinimleri için başkalarını dışarı yollamaları gerektiğini söyledi.

"Virüsler havada daha uzun süre kalıyor"

Prof. Dr. Şenyiğit, çöl tozları nedeniyle virüslerin çökme hızlarında yavaşlık meydana geldiğini belirterek, bu nedenle söz konusu virüslerin havada daha uzun süre asılı kaldığını ve daha büyük bir tehlikeye yol açtığını aktardı. Çöl tozlarının fark edilmesi durumunda dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Şenyiğit, KOAH, astım ve alerji gibi rahatsızlıklara sahip olan insanların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Şenyiğit, virüslerin çökme hızları üzerinde etkiye sahip olan farklı şeylerin bulunduğuna dikkat çekerek, nemli ve rutubetli havalarda virüslerin daha yavaş çöktüğünü ve bulaşıcılığının bu şekilde arttığını ifade etti.

"Virüsler bu dönemde daha büyük bir risk oluşturacak"

Bu nedenle havada daha uzun süreyle kalacak olan virüslerin daha büyük bir risk oluşturacağını aktaran Prof. Dr. Şenyiğit, hafta sonları dışarı çıkılması durumunda maske kuralına daha fazla özen gösterilmesi ve dışarıda çok az vakit geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"Mutasyonlu virüs gelemez"

Prof. Dr. Şenyiğit, çöl tozlarıyla mutasyonlu koronavirüsün gelemeyeceğine dikkat çekerek, çöl tozlarının bulunduğu bir yerde koronavirüs hastasının öksürmesiyle birlikte virüsün söz konusu ortamda daha uzun süre boyunca kalabileceğine işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 10:49