Çok sayıda ilimize yağış uyarısı! 

Meteoroloji'nin 11 Mart Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye genelinde yağış bekleniyor.

Yağış uyarısı yapılan illerimizden biri de İstanbul oldu. 11 Mart Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla İstanbul'da sağanak ve yağmurun yanı sıra şiddetli poyrazın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da öğle vakitlerinde yağışın, gece vakitlerinde ise şiddetli poyrazın etkisini yitireceği öngörülüyor. Ulaşımda sıkıntı yaşanabileceği için vatandaşların dikkatli olmaları için uyarı yapılıyor.

Valilikten açıklama geldi

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, 11 Mart Perşembe günü megakentte şiddetli yağış ve rüzgâr beklendiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sağanak ve yağmurun şiddetli poyrazla beraber etkisini göstereceği ifade edildi. Söz konusu açıklamada, öğle vakitlerinde yağışın, gece vakitlerinde ise şiddetli rüzgârın etkisini yitireceği belirtilerek, ulaşımda meydana gelebilecek sıkıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Rüzgârın Batı Karadeniz'de kuzeydoğu ve doğudan fırtına biçiminde eseceği kaydedilen açıklamada, gece vakitlerinde fırtınanın etkisini yitireceği ifade edildi. Açıklamada, rüzgârın Marmara Bölgesi'nde 12 Mart Cuma günü sabah saatleri itibarıyla kuzeydoğu ve doğudan fırtına biçiminde eseceği belirtilerek, akşam vakitlerinde fırtınanın etkisini yitireceği aktarıldı.

11 Mart Perşembe günü Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde de şiddetli yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'de yağmur ile etkisini gösterecek olan yağışların daha sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ile iç kesimlerinde kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Vatandaşların don, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara karşı önlem almış olmaları gerekiyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un 11 Mart Perşembe günü sağanak yağışlı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah vakitlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 8 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in 11 Mart Perşembe günü parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. İzmir'de yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın 11 Mart Perşembe günü parçalı bulutlu, çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 09:50