Coinbase Nedir? Kripto Para Borsası Coinbase Halka Arz Oluyor

Coinbase'in halka arzı gerçekleşecek,Coinbase 115 milyon hisse sunulacak. Nasdaq ABD borsası, Coinbase'e 14 Nisan Çarşamba tarih için planlanan doğrudan listelenebilmesi adına öncesinde hisse başına 250 dolar referans fiyat verdi.

"COIN" sembolü işlem yapmaya başlayacak olan internet sitesinin asıl fiyatı ise Nasdaq'taki alım satım işlemlerine göre belirlenecek ve referans fiyat yalnızca Coinbase'in performansını görmek için kullanılacak. Coinbase, Coinbase Global, Inc. holding şirketinin bir yan kuruluşu olduğu bilinmektedir.

Coinbase halka arz oluyor, 2011 yılında kurulan ve dünyanın en büyük kripto borsalarından biri haline gelen Kraken'in 6 milyondan fazla müşteri kapasitesine sahip.

Kraken’in CEO'su olarak bilinen Jesse Powell bir mülakatında şirketin Bitcoin'deki ralliden önemli avantajlar sağladığını belirtti. Bitcoin Mart ayının ortasında 60 bin dolarla rekor bir seviyeye ulaştı.

Kraken platformuna 2021 yılın ilk çeyreğinde 2020'nin 2. yarısından 4 kat fazla kullanıcı katılımı gerçekleşti. İşlem hacimleri ise bahsedilen dönemde 160 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Kripto para platformu Coinbase de geçtiğimiz günlerde Nasdaq'a kote olabilmek için ABD Menkul Borsa Komisyonu'ndan onay almayı başarmıştı.

Coinbase Nedir?

Coinbase, resmi bir fiziksel merkez olmadan uzaktan ilk olarak çalışan bir Amerikan kripto para birimi değişim platformu olarak bilinir. 9 yıl önce, 2012 yılında Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından kuruldu ve Mart 2021’den itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret hacmine göre en büyük kripto para borsası haline geldi. COIN" sembolü altında işlem yapmaya başlayacak olan internet sitesinin asıl fiyatı ise Nasdaq'taki alım satım işlemlerine göre belirlenecek ve referans fiyat yalnızca Coinbase'in performansını görmek için kullanılacak. Coinbase, Coinbase Global, Inc. holding şirketinin bir yan kuruluşu olduğu bilinmektedir.