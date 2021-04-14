Coinbase Nedir? Kripto Para Borsası Coinbase Halka Arz Oluyor

Kripto para platformu Coinbase de geçtiğimiz günlerde Nasdaq'a kote olabilmek için ABD Menkul Borsa Komisyonu'ndan onay  almayı başarmıştı. Coinbase şimdide halka arz oluyor.

Coinbase Nedir? Kripto Para Borsası Coinbase Halka Arz Oluyor

Coinbase'in halka arzı gerçekleşecek,Coinbase 115 milyon hisse sunulacak. Nasdaq ABD borsası, Coinbase'e 14 Nisan Çarşamba tarih için  planlanan doğrudan listelenebilmesi adına öncesinde hisse başına 250 dolar referans fiyat verdi.

"COIN" sembolü işlem yapmaya  başlayacak olan internet sitesinin asıl fiyatı ise Nasdaq'taki alım satım  işlemlerine göre belirlenecek ve referans fiyat  yalnızca Coinbase'in performansını görmek için kullanılacak.  Coinbase, Coinbase Global, Inc. holding şirketinin bir yan kuruluşu  olduğu bilinmektedir.

Coinbase halka arz oluyor, 2011  yılında kurulan ve dünyanın en büyük kripto borsalarından biri  haline gelen Kraken'in 6 milyondan fazla müşteri  kapasitesine sahip.

Kraken’in CEO'su olarak bilinen Jesse Powell bir mülakatında şirketin Bitcoin'deki ralliden önemli  avantajlar sağladığını belirtti. Bitcoin Mart ayının ortasında 60 bin dolarla  rekor bir seviyeye ulaştı.

Kraken platformuna  2021 yılın ilk çeyreğinde 2020'nin 2. yarısından 4 kat  fazla kullanıcı katılımı gerçekleşti. İşlem hacimleri ise  bahsedilen dönemde 160 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Kripto para platformu Coinbase de geçtiğimiz günlerde Nasdaq'a kote olabilmek için ABD Menkul Borsa Komisyonu'ndan onay  almayı başarmıştı.

Coinbase Nedir?

Coinbase, resmi bir fiziksel merkez olmadan uzaktan ilk olarak çalışan bir Amerikan kripto para birimi değişim platformu olarak bilinir. 9 yıl önce,  2012 yılında Brian Armstrong ve Fred Ehrsam tarafından kuruldu ve Mart 2021’den  itibaren  Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret hacmine göre en büyük kripto para borsası  haline geldi. COIN" sembolü altında işlem yapmaya başlayacak olan internet sitesinin asıl fiyatı ise Nasdaq'taki alım satım  işlemlerine göre belirlenecek ve referans fiyat  yalnızca Coinbase'in performansını görmek için kullanılacak. Coinbase, Coinbase Global, Inc. holding şirketinin bir yan kuruluşu  olduğu bilinmektedir.

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