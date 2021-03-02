Çocuklar sonunda okullarına kavuştu!

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düşük riskli şehirler ile orta riskli şehirlerde tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçilmesine yönelik karar alındı. Bir yıl sonra okul öncesi öğrencileri, ilkokul öğrencileri, ortaokul ve lise öğrencileri bugün okullarına kavuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi dün yapılan kabine toplantısından sonra verdi. MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) da yüz yüze eğitime ilişkin ayrıntıları duyurdu.

Ders zilleri çalındı

Koronavirüs bakımından farklı risk kategorilerinde bulunan şehirlerde koronavirüs tedbirleri doğrultusunda bugün ders zilleri çalındı. Öğretmenlerine ve arkadaşlarına hasret kalan öğrencilerin yüz yüze eğitime geçişten memnun oldukları fark edildi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber Ankara'da da yüz yüze eğitime geçildi. Nasreddin Hoca Ortaokulu ile Şehit Süleyman Can İlkokulu'nda ders başı yapıldı.

Yüz yüze eğitime ilişkin ayrıntılar şöyle:

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart Salı günü itibarıyla ilkokullarda haftanın 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime geçildi. Söz konusu öğrencilerin haftanın 3 günü ise uzaktan eğitim alacakları bildirildi. Düşük riskli şehirler ile orta riskli şehirlerde 5'inci sınıf öğrencileri, 6'ncı sınıf öğrencileri ve 7'nci sınıf öğrencilerinin haftanın 2 günü yüz yüze eğitim, haftanın 3 günü ise uzaktan eğitim alacakları ifade edildi. Yüksek riskli şehirler ile çok yüksek riskli şehirlerde ise uzaktan eğitimin tam zamanlı olacak şekilde süreceği öğrenildi.

Türkiye genelinde haftada 12-22 saat olmak üzere 8'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim alacakları bildirildi. Lise öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlamasına yönelik karar verildi.

Düşük riskli şehirler ile orta riskli şehirlerde haftanın 2 günü olmak üzere 9'uncu sınıf öğrencileri, 10'uncu sınıf öğrencileri ve 11'inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitim alacakları bildirildi. Sınıfların seyreltilmiş şekilde ayarlanacağı ifade edildi.

Riskli ve yüksek riskli şehirlerde ne olacak?

Koronavirüs bakımından riskli şehirler ile yüksek riskli şehirlerde uzaktan eğitimin tam zamanlı olarak süreceği kaydedildi. 12'nci sınıf öğrencilerinin, haftada 16-24 saat olmak üzere yüz yüze eğitim görecekleri ifade edildi. Sınıfların yine seyreltilmiş şekilde ayarlanacağı aktarıldı.

Liselerde sınavlar nasıl olacak?

Türkiye genelinde 8 Mart 2021 tarihinde itibaren lise öğrencilerinin, koronavirüs önlemleri altında yüz yüze olacak şekilde sınavlara girecekleri kaydedildi. Türkiye genelinde özel eğitim sınıf ve okullarının da yüz yüze eğitime tam zamanlı olarak geçeceği bildirildi. Köylerde ise daha önce alınan kararların geçerli olacağı aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 11:25