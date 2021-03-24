Çocuğun Kendisinden Olmadığını Öğrenince Sevgilisini Öldürdü

26 yaşındaki Gökhan Ağtaş, Ankara'da kendisini terk eden 33 yaşındaki Sevgi Tekin isimli sevgilisinin evine pencere camını kırıp girdi. Pencereden eve giren 26 yaşındaki Gökhan Ağtaş, zorla girdiği sevgilisinin evinde yakınlarının gözü önünde ateş ederek 33 yaşındaki Tekin'i öldürdü. Edinilen bilgilere göre Gökhan Ağtaş'ın tutuklu yargılanmasına başlanıldı. Ağtaş ise yaptığı açıklamada kendisini terk eden sevgilisini öldürmeye niyeti olmadığını onu sevdiğini yalnızca korkutmak için ateş ettiğini açıkladı. Bunun yanı sıra pişmanım dedi.

26 yaşındaki Gökhan Ağtaş isimli sanık, oğlunun annesi olan eski sevgilisi Sevgi Tekin'i gizlice girdiği evde yakınlarının gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. 4 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen korkunç olayda bir buçuk yaşında olan oğlunun annesi Sevgi Tekin, Ağtaş’ı terk etmişti. Bu olay karşısında pencere camını kırarak sevgilisinin evine giren Ağtaş, aralarında çıkan tartışmada yakınlarının gözünde tabancasını çıkardı ve oğlunun annesini öldürdü.

1,5 yaşındaki oğlunun annesini tabanca ile vurarak öldüren Ağtaş, yaşanan dehşet verici olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ağtaş hakkında kasten öldürme, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, tehdit ve haberleşmenin ihlali suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis istemi cezası ile yargılandı. Edinilen son bilgilere göre Ankara 11 Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı öğrenilen Ağtaş, duruşmaya cezaevinden ses ve görüntülü bilişim sistemi ile bağlandı ve ifadesini verdi. Oğlunun annesini öldüren Ağtaş'ın avukatının da hazır bulunduğu duruşmaya Sevgi Tekin’in ailesinden katılan biri ise olmadı.

Çocuk Senden Değil. Başkasını Seviyorum, Peşimi Bırak

Sevgilisine öldürmesi hakkında savunma yapan sanık Ağtaş, çocuğunun annesi olan Sevgi Tekin ile sık sık kavga edip ayrıldıklarını ve olay gününden bir gün önce de Tekin'in bir buçuk yaşındaki oğullarını alarak evden gittiğini belirtti. Ev terk edilme olayından sonra eve dönmesi için sevgilisi Sevgi Tekin’i ikna ettiğini ancak çocuğunun annesinin kısa bir süre sana tekrar evden gittiğini söyledi. Yaşanan korkunç olay hakkında ise eve konuşmak için gittiğini belirten sanık, cama tıkladığını bir süre eski sevgilisi ile konuştuğunu ve sevgilisinin, çocuğun ondan olmadığını söylediğini belirtti. Sevgi Tekin'in kendisine başkasını seviyorum, onunla evleneceğim, peşimi bırak dediğini ifade eden sanık, hakaretlere uğradığını, sinirlenip camı kırarak eve girdiğini söyledi ve öldürmeye niyetim yoktu ifadelerini kullandı.