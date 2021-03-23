ClubHouse Çöktü Mü? Kullanıcılar Giriş Yapamıyor!

ClubHouse Çöktü Mü?

Yeni sosyal medya platformu olan ClubHouse sosyal medya kullanıcıları erişemiyor kullanıcılar çöküp çökmediğini araştırmaya başladı.

Yeni sosyal medya platform olan ClubHouse çok kısa bir sürede, başarılı bir kitleye ulaştı.

Ancak, üyelerin şu an hesaplarına girememesi ve erişim sağlayamaması akıllarda soru işareti olarak kaldı. Şu anlık sosyal medya platformunun çöktüğü konusunda herhangi bir net bilgi bulunmasa da çoğu kullanıcı uygulamaya giriş yapamıyor.

Club House Nedir?

Club House, 2020 Yılında yazılım geliştiricileri tarafından tasarlanan ve sadece davetiye ile kullanılabilen, sesli sohbet içeren yeni bir sosyal medya platformudur. ClubHouse diğer sosyal medya platformlarından aşina olduğumuz, yazılı mesaj, yorum, beğeni, fotoğraf paylaşımı, görüntülü konuşma yapılamıyor.

Yeni sosyal medya platformu hemen ClubHouse davet sistemi ile çalışmaktadır, son zamanların en popüler uygulamaları arasına giren ClubHouse sosyal medyada oldukça rağbet görüyor. Telefonuna uygulama indirmek isteyen sosyal medya kullanıcılarının öncelikle davet alması gerekiyor. Popülerliği son sürat hız ile yayılan uygulamada sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları zaman sohbete dahil olabiliyorlar veya sohbete dinleyici olarak yerlerini alabiliyorlar. Sadece İOS kullanıcılarının davet sistemi ile katılabildiği uygulamada sesli sohbet odaları bulunmakta. Sesli sohbet odaları aracılığı ile birbirleri ile iletişim kurabiliyorlar. Aynı zamanda ClubHouse uygulamasını kullanan bir kullanıcıdan davet almak üye olabilmenin şartları arasında yerini alıyor.

Bu platforma her isteyen kişi katılamıyor, kayıt olabilmeniz için öncelikle uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan daveti almanız gerekmektedir. Eğer sizi davet edebilecek uygulamayı kullanan bir tanıdığınız yoksa, sistem sizi üyelik sırasına alıyor ve sıranız geldiğinde ise üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Konu başlığına göre ayrılan sohbet odalarına kullanıcılar, sohbet yöneticisi olarak adlandırılan kişiden izin aldıkları zaman sohbete katılabiliyorlar. Yeni nesil sosyal platformu şu anlık sadece İOS için kullanım da olsa da Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğu biliniyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 01:05