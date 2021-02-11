Cinsel İstismarla Suçlanan Müdür Yardımcısı Görevine İade Edildi!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2018 yılında yaşanan olayda, beden eğitimi öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yapan A.Ö., 8. sınıfa giden öğrencisine birçok kez cinsel istismarda bulundu, ailenin olayı öğrenmesinin ardından konu yargıya yaşındı.

Önce sözlü, sonra fiziksel istismar

‘Görevden alınmasını istiyoruz’

Ailenin avukatı Yuuf Uyar konuyla ilgili açıklamasında birçok kez istismarın yaşandığını vurgulayarak, “Sanık ilk olarak müvekkilimize okulun soyunma odasını temizlemesini söylemiştir. Odaya inen ve temizlik yapan müvekkilimizin yanına sanık gelmiştir. Müvekkilimize sarılmak öpmek suretiyle istismarda bulunmuştur. Olayların birinde müdür yardımcısı olan öğretmen, mağdureyi kendisine ait olan odaya götürmüş ve kapıyı kilitledikten sonra istismar etmiştir. Başka bir olayda da sanık, mağdureyi okulun hemen karşısındaki amcasının evine ders çalışma bahanesiyle götürmüştür. Sanık evde daha ileri giderek istismarı daha ileriye taşımaya çalışmıştır” dedi.

Müdür yardımcısının göreve iade kararınına tepki gösteren avukat Yusuf Uyar, “"Yargılamanın geldiği aşama ve sanığın hala tutuksuz olması, bakanlık tarafından aynı okula iade edilmesi neticesinde ailenin üzüntüsü bir kat daha fazla artmıştır. Soruşturmanın ilk aşamalarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sanık görevden uzaklaştırılmıştır ancak devamında sanık göreve iade edilmiştir. Ne yazık ki aynı okula görev yapmaktadır. Bu da sanığın bu eylemi başka öğrencilere karşı gerçekleştirmesini kuvvetle muhtemel kılar. En azından soruşturma tamamlanana kadar sanığın görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Aile, sanığın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması yönündedir.” dedi.