Cinsel İstismarda Bulunan Sahte Hocaya 10 Ay Hapis Cezası

Ülkenin gündeminde yer alan iğrenç olayda önemli bir gelişme yaşandığı haberi öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan cinsel istismar görüntüleri tepkiye neden olmuş, sahte hoca Burhan Dalğali hakkında dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemi oluşturulmuştu. Edinilen son bilgilere göre terör örgütü propagandası yapmak suçu ile yargılanan sahte hoca, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak verilen ceza ertelendi.

Bununla birlikte İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü öğrenilen duruşmaya sanık Burhan Dalğali katılmadığı ancak avukatının hazır olarak bulunduğu öğrenildi. Yapılan habere göre fotoğrafı çekip paylaştığı anımsatılan tanık Tuncay Dalğali'nin 100 kişilik bir iftar olduğunu belirtip, “fotoğrafı çektik ve paylaştık” dediği öğrenildi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti ise sanık hakkında terör propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlamış olduğu iddianamede şüpheli sahte hoca Burhan Dalğali’nin 21 Haziran 2015 tarihinde bir iftar programında vekili öğrenilen fotoğraflarının akrabası olan ve hakkında terör örgütü üyeliği suçundan dava açılan Tuncer Dalğali tarafından Facebook hesabı üzerinden HDP ilçe binasında iftar yazısı ile paylaşıldığı bilgisi açıklandı.

Programın yapılmış olduğu yerde örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğu ve bunun yanı sıra Abdullah Öcalan başta olmak üzere birçok örgüt mensubunun resimlerinin de duvarda asılı olduğu ve örgütsel bayrakların bulunduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede sahte hoca hakkında silahlı terör örgütü propagandası suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Hakkında bir kadının çıplak vücuduna yazılar yazdığı iddia edilen Burhan Dalğali, kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Aynı zamanda, sosyal medyadaki tepkiler sonrasında söz konusu görüntüler ile ilgili hakkında suç duyurusunda bulunulan Burhan Dalğali’nin, dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındığı biliniyordu. Emniyetteki işlerin tamamlanması ardından ise sahte hoca tutuklanmıştı.