Çinli doktordan bir yıl sonra gelen itiraf: Maske bile taktırmadılar!

Koronavirüsün patlak vermesinden bir yıl sonra önemli bir itiraf geldi. Çin'in Vuhan şehrinde görev yürüten bir doktor, çalıştığı hastanede 10 Ocak 2020 tarihinde solunum yolları hastalıklarına bakan bölümün kapasite olarak tamamen dolduğunu ifade etti. Söz konusu doktor, koronavirüsün patlak verdiğine ve bu nedenle endişeye kapıldıklarına dikkat çekti.

"Açıklama yapılmasına müsaade etmediler"

İtiraflarına devam eden doktor, salgının başladığına dair açıklama yapmalarına Çinli yetkililer tarafından hiçbir şekilde müsaade edilmediğini söyledi.

"Maske bile takamadık"

Doktor, koronavirüsün bulaşma tehlikesine rağmen maske kullanmalarına bile müsaade edilmediğini belirterek, söz konusu virüsün insandan insana rahatlıkla bulaştığının bilindiğini ancak bu durumun inkâr edildiğini söyledi. Bu nedenle kafalarının karıştığına dikkat çeken doktor, çok sinirlendiklerini ifade etti.

"Binlerce vaka vardı ancak..."

Doktor, çok kısa bir süre içerisinde binlerce vaka tespit edildiğini itiraf etti. Fakat hastanede vakaları doğrulayacak ya da söz konusu vakaları kayıt altına alacak bir sistemin bulunmadığını kaydeden doktor, ilk başta yalnızca 41 vakadan bahsedildiğini ekledi.

Çinli doktor Li Venliang, koronavirüsün merkez üssü Vuhan'da görev yürütüyordu. Söz konusu doktor, Aralık 2020'de ilk 7 vakayı tespit ettiğinde SARS salgınına benzetmişti. Söz konusu süreçte virüsün Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı öngörülmüş ve vakaların hastanelerde izolasyon altında tutulmalarına yönelik karar alınmıştı. Li Venliang, sürekli irtibat halinde olduğu bir gruba 30 Aralık 2020 tarihinde bir mesaj yollamıştı. Çinli doktor, virüsün bulaşmaması amacıyla grupta yer alan kişilere koruyucu kıyafetler giymelerini tavsiye etmişti.

Mektup imzalatmışlardı

Bunun üzerine Kamu Güvenliği Departmanı'ndan bazı kişiler Li Venliang'ın yanına gelmişler ve kendisinden bir mektuba imza atmasını talep etmişlerdi. Söz konusu mektupta, Çinli doktorun kamu düzenini sarsacak nitelikte yanlış beyanlarda bulunduğu iddia edilmişti. Mektubun altına doktor tarafından "Anlaşıldı" yazıldığı görülmüştü. Asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle Li Venliang hakkında soruşturma başlatılmıştı. Doktorlar, kendi meslektaşlarını virüs konusunda uyardıkları gerekçesiyle tehdit edilmişlerdi. Susturulanlar sadece doktorlar değildi. Vatandaşlar da virüs konusunda susturulmuşlardı. Hatta Zhang Zhan isimli bir kişi panik yarattığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sadece hayvanlardan bulaştığını iddia etmişlerdi

Ocak 2020'nin başlarında yetkililer, virüsün sadece hayvanlardan bulaştığını ileri sürmüşlerdi. Doktorları virüsten korumak için herhangi bir rehber bile hazırlanmamıştı. Li Venliang, kendisine mektup imzalatılmasından bir hafta sonra glokom hastalığına sahip bir kişiyi tedavi ediyordu. Söz konusu doktor, hastanın koronavirüsle enfekte olduğunu bilmiyordu. 10 Ocak 2020 tarihinde öksürüğünün başladığını ve bir gün sonra da ateşinin çıktığını belirten Li Venliang, daha sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Koronavirüsten ölmüştü

Çin'de salgın sebebiyle 20 Ocak 2020 tarihinde acil durum ilan edilmişti. Li Venliang, 30 Ocak 2020 tarihinde kendisine uygulanan testin pozitif çıktığını duyurmuştu. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) söz konusu doktorun koronavirüsten öldüğünü bildirmişti.