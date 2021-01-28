Çin’de Köpeğin Hasta Sahibine Vefası Viral Oldu!

Çin’de duygusal bir olay yaşandı. Shao 56 yaşında olan bir kalp hastası ve bir köpeği var. Çin’de yaşayan 56 yaşındaki hastanın hastane odasında yaşananlar ile ilgili görüntüleri ise ülkede viral oldu. İzleyenleri duygulandıran görüntüler köpeklerin de ne kadar vefalı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kalp rahatsızlığı ile mücadele eden 56 yaşındaki Çinli hastayı hastane odasının kapısında köpeği bekledi. Sahibinin iyileşmesi için her şeyi yapan Mao Mao, bir saniye bile sahibinin yanından ayrılmadı.

Bir an bile o kapıdan ayrılmayan vefalı köpek ülkede en çok izlenenler arasına girdi. Mao Mao'nun sahibine karşı olan vefası ve sevgisi görüntüleri izleyen herkese duygu dolu anlar yaşatırken bir evcil hayvana sahip olmanın da ne denli güzel bir olay olduğunu tekrar ve tekrar hatırlattı. Üstelik görüntülerde köpeğin, sahibinin göğsüne kafasını koyup o şekilde beklediği anlar da dikkatleri çekti. Hem hastane odasının kapısında bekleyip hem de ağzında ventilatör ile tedavi gören hastasının yanına uzanıp kafasını göğsüne koyan köpek, bu davranışları ile sahibinin ne kadar şanslı olduğunu düşündürttü. 56 yaşındaki kalp hastası ise köpeğinin yüzünü avuçlarının arasına alıp sevdi. Çin’de Henan eyaletinde yaşanan olayda Shao isimli kişi geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle iki haftadır hastane odasında tedavi görmekte. Çin’li hastanın en büyük desteği ise köpeği Mao Mao. Sevimli köpek hastane odasından bir saniye bile ayrılmadan sahibinin iyileşeceği anı iple çekmekte. Mao Mao’nun 56 yaşındaki sahibine olan vefası ise ülkede binlerce kişi tarafından izlenildi. Aynı zamanda köpeğin bu davranışı “İnsanlara taş çıkardı” yorumlarına sebep oldu. Yerel medyada konuşan 56 yaşındaki Çin’li hasta ventilatörü taktığı zaman köpeğinin bir şeyler sezmiş gibi göründüğünü sanki hasta olduğunu biliyormuş gibi yüzünün kızgın bir hal aldığını söyledi. Shao’nun bu konuşması ve hastane odasında kayıt altına alınan dakikalar tüm dünyayı etkisi altına aldı.