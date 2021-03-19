Çin, Uygur Türkü çocukları ailelerinden koparıyor!

Uluslararası Af Örgütü tarafından çarpıcı bir rapor hazırlandı. Söz konusu raporda, Uygur Türkü çocukların Çinli yetkililer tarafından ailelerinden koparıldığı ve yetimhanelere yollandığı ifade edildi. Raporda, ailelerin izni olmaksızın yetimhanelere yerleştirilen Uygur Türkü çocukların serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

İnsan haklarını ihlâl ediyorlar

1 milyonu aşkın Uygur Türkü'nün Çin tarafından gözetim kamplarında tutulduğu ifade ediliyor. Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlâlinde bulunduğu belirtiliyor. Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı, kısırlaştırıldığı, tecavüz ve cinsel tacize maruz bırakıldığı kaydediliyor.

"Eğitim alıyorlar" iddiası!

Çin hükümeti ise Uygur Türklerinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gözetim kamplarında tutulduklarını hiçbir şekilde kabul etmiyor. Söz konusu kişilere, terörle mücadele kapsamında "yeniden eğitim" verildiği ileri sürülüyor.

"Çocuklarım yetimhanede"

Uluslararası Af Örgütü, çocuklarını bırakmak zorunda kalarak Çin'den kaçan aileler ile görüşmede bulundu. Söz konusu kişilerin, Uygur Türklerine yönelik zulmün arttığı 2017 senesinden önce Sincan'dan kaçabilen anne ve babalar olduğu öğrenildi.

Ablikim Memtinin ile Mihriban Kader, alınan bilgiye göre, Çin polisi tarafından yapılan baskı üzerine 2016 senesinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden İtalya'ya kaçtı. Söz konusu çift, 4 çocuğunu da anne ve babalarına bırakmak zorunda kaldı. Fakat büyükbabanın polis ekiplerince sorgulandığı, büyükannenin de zorla gözetim kampına götürüldüğü öğrenildi.

Mihriban Kader, yaşanan olayların ardından hiçbir akrabalarının çocuklara bakmak istemediğini çünkü gözetim kamplarına götürülmekten korktuklarını dile getirdi. 2019 senesinin Kasım ayında çocuklarını yanlarına alabilmek amacıyla İtalya'dan izin alan çift, Çin polisinin çocukları yetimhaneye götürdüğünü belirtti. Mihriban Kader, şu anda çocuklarının Çin hükümetinin elinde olduğunu ve bundan sonra onlara kavuşup kavuşamayacağını bilmediğini söyledi.

"Çocuklarımızdan haber yok"

Meryem ve Ömer Feruh çiftinin de 2016 senesinin bitiminde Türkiye'ye kaçtıkları ve çocuklarını bırakmak zorunda kaldıkları öğrenildi. Pasaporta sahip olmamaları nedeniyle 5 ve 6 yaşlarındaki çocukların büyükbaba ve büyükanne ile birlikte kaldığı belirtildi. Söz konusu çift, Çin polisinin büyükbaba ve büyükanneyi gözaltına aldığını, bundan sonraki süreçte çocuklardan da hiçbir şekilde haber gelmediğini söyledi.

"Ailelere teslim edin" çağrısı

Raporda, BM (Birleşmiş Milletler) insan hakları yetkilileri, basın mensupları ve bağımsız araştırmacıların Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne girmelerine müsaade edilmesi yetimhanede bulunan çocukların ailelere teslim edilmesi istendi.

Alkan Akad, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'in zalimce bir şekilde toplu gözaltı yapması üzerine ailelerin sıkıntıya sokulduğunu ifade etti. Çocukların Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden ayrılmalarına müsaade edilmediğini belirten Akad, geri dönmesi muhtemel ailelerin de gözetim kamplarına götürülme riskiyle karşılaşacaklarını dile getirdi.

Hollanda, Kanada ve ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Uygur Türklerine Çin tarafından soykırım yapıldığını kabul etmişti. İngiltere'de ise konuya ilişkin karar tasarısı kabul edilmemişti.