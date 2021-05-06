Çin Roketi İstanbul ve Ankara'ya Düşecek Mi? Zaman Daraldı

Edinilen son bilgilere göre Çin’in uzay istasyonu kurulumu adına göndermiş olduğu roket birleşme esnasında kontrolden çıktı ve korku dolu anlar yaşandı. Long March 5B (CZ – 5B) isimli roketin dünyaya düşmesi beklendiği önemli konu hakkında Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ve Avrupa Uzay Ajansı önemli açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili Çin yönetimi sessizliğini korurken roketin ise 8 Mayıs 2021 tarihinde dünyayı düşeceği öngörüldü. İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu belirtilirken İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü astrofizik anabilim dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Hüseyin Esenoğlu roket hakkında merak edilenleri açıkladı.

Çin’e ait olan roketin kontrolden çıkması dünyayı alarma geçirdi ve Türkiye'nin ihtimaller arasında bulunması panik dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Çine ait olan roketin parçalarının yerleşim alanlarına ve özellikle de büyükşehirlere düşmesinden endişe edilirken, Türkiye özellikle İstanbul ile Ankara'nın da ihtimaller dahilinde olduğu belirtildi. Konu ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, 8 Mayıs tarihinde roket kalıntılarının düşmesini beklediklerini açıkladı. Bununla birlikte roket kalıntılarının nereye düşeceğinin saatler kala tahmin edilebileceği ifade edildi.

Türkiye'nin de ihtimaller arasında bulunduğu konu ile ilgili olarak Hasan Hüseyin Esenoğlu, önemli açıklamalarda bulundu ve daha önce de benzer bir haberin çıkmış olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde de “Gelecekte bir göktaşı Dünya'ya çarparsa ihtimaller arasında Türkiye gözüküyor.” şekilde bir açıklama yapıldığını ve Çin’e ait olan roket olayının da arka arkaya gelmesi ile ilginç bir tablo oluştuğunu belirtti.

Esenoğlu, olaya müdahale etmenin mümkün olmadığını ancak düşmeye yakın bir zamanda nereye düşeceğinin ayrıntılı ölçülmesi yörüngesi hesabı ile mümkün olduğunu açıkladı. Aynı zamanda riskin fazla olduğu yerler için erken uyarı ile tehlikeli bir durum var ise bertaraf etme zamanının kalabileceği söylenildi.